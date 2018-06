V Indii staví největší diamantovou burzu na světě, zaměstná 150 tisíc lidí

SURAT Indové začali stavět diamantovou burzu, která bude největší na světě. Komplex se bude skládat z jedenácti budov, které poskytnou zhruba 12 000 kanceláří a zajistí 150 000 pracovních míst. Objem zobchodovaných diamantů by měl být v indickém městě Surat větší než v Bombaji, Izraeli i Belgii. Stavební práce mají být ukončeny do roku 2020.

V jedenáctipatrových budovách budou kromě obchodníků s diamanty sídlit také banky, gemologické laboratoře, sklady s trezory, celní úřad, obchody a dokonce i muzeum. Dohromady má nový burzovní komplex zajistit 150 000 pracovních míst.

„Většinu kanceláří si již dopředu zamluvili obchodníci ze Suratu. Přidali se ale také firmy z Bombaje, Antverp, Izraele, Hongkongu a Dubaje,“ řekl pro The Times of India předseda burzy v Suratu Vallabh Patel. Dodal, že stavební práce by měly být ukončeny do roku 2020.



Největší burza s diamanty na světě

Svoji rozlohou bude burza v indickém Suratu patřit k největšímu burzovnímu komplexu na světě. Burza v Dubaji má rozlohu 465 000 m², newyorská se rozprostírá na 418 000 m², ale komplex v Suratu bude ještě větší. Nová burza v Indii bude stát na 613 000 m², což z ní udělá největší burzu s diamanty na světě.

Obří komplex v Indii bude 31. diamantovou burzou na světě. Další důležité burzy s téměř nejtvrdším přírodním minerálem jsou například v New Yorku, Hongkongu, Dubaji, či v Londýně.

„Současným nejvýznamnějším diamantovým obchodním centrem jsou ale Antverpy, kde sídlí rovnou čtyři diamantové burzy. Známé belgické město jen za letošní první čtvrtletí zobchodovalo diamanty v hodnotě 13 miliard dolarů. Jako největší bývá označována Izraelská diamantová burza v Ramat Gan, která sdružuje přes 3 100 členů,“ uvedl Alojz Ryšavý, klenotník a majitel ALO diamonds, který s diamanty na světových burzách obchoduje více jak 20 let.

Neméně důležitým diamantovým státem je právě Indie, která je historicky spojená s diamanty a šperky. Indové zpracovávají 70 až 90 % vytěžených diamantů na světě. Kromě toho je Indie také významným spotřebitelským trhem. Ze všech prodaných diamantů a šperků z nich skončí téměř 10% právě v Indii.