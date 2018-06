V Peci pod Sněžkou vyroste parkovací dům pro 450 automobilů

PEC POD SNĚŽKOU Výstavba nového dopravního terminálu s parkovacím domem pro 450 automobilů u čerpací stanice v Peci pod Sněžkou za 167 milionů korun bez DPH začne začátkem července. Ve výběrovém řízení na zhotovitele zvítězilo sdružení firem Chládek a Tintěra a BAK, řekl starosta horského města Alan Tomášek.

Podle vedení radnice by mohl terminál otevřít nejdříve na zimní sezonu 2019/2020. „To by bylo možné za předpokladu, že by nám přálo počasí a šlo vše hladce. Podle termínu na smlouvě je však předání (stavby) na jaro roku 2020. Dopravní terminál by měl převzít funkci dopravní obslužnosti města, kde by se měly soustředit všechny autobusové linky a vnitřní doprava,“ řekl Tomášek.



Uvedl, že jde o první krok k vyřešení komplikované dopravní situace ve stále navštěvovanějším horském středisku. Záměrem radnice je v příštích letech výrazně zklidnit v centru Pece dopravu. „Od terminálu s parkovištěm by se měly obsluhovat i horské boudy. To znamená, že návštěvník tam přijede buď autobusem nebo autem, zaparkuje a použije vnitřní dopravu nebo pro něj přijede ubytovatel a odveze,“ řekl.

Parkovací dům vyroste i ve Velké Úpě

Radnice plánuje parkovací dům i v městské části Velká Úpa. Po dokončení parkovacích domů do nich něsto přesune auta většiny návštěvníků střediska. Tím se uvolní cenné pozemky v centru města. „Měly by být postupně revitalizovány na pěší zóny. V současnosti jsou zalité do asfaltu a slouží většinou jako parkoviště. To by se mělo změnit,“ řekl starosta.



V centru Pece by měla být upravena asfaltová plocha u pošty, kde je nyní autobusové nádraží, obdobné změny se chystají i v lokalitě u kapličky a také ve Velké Úpě. U kapličky v úpském údolí v centru Pece by měla část parkovacích míst zůstat. Nebudou však k dispozici pro jednodenní návštěvníky, jako je to dosud. Podle radnice zejména auta jednodenních hostů město neúměrně zatěžují. „Denní nápory by měly pojmout velkokapacitní terminály a parkovací domy,“ řekl Tomášek. Z lokality u pošty v údolí Zeleného potoka by mělo zmizet autobusové nádraží, vzniknout tam má důstojné centrum města. Radnice tam počítá pouze s točnou autobusů a skibusů, odkud by lyžaře ke sjezdovkám odvezla lanovka, která by začínala přímo na náměstí.

V posledních letech zažívá centrum Pece nebývalý stavební ruch. V září by se měly otevřít dva apartmánové hotely - Apartmány Svatý Vavřinec a Pecr Deep. Kousek od parkoviště u kapličky roste nový Hotel Hradec.