V Praze vznikla první bikesharingová služba elektrokol. Můžete na ně i v obleku

PRAHA Rozšiřující se trh bikesharingových firem je zřetelný. Tento trend využil také Matěj Žák, který založil službu s názvem What The Hill. Oficiální provoz firma zaměřená na výpůjčku elektrokol spustila 4. dubna. Podle slov zakladatele se jedná o prémiovou službu, která se zaměří na lidi zaměstnané v centru Prahy.

Matěj Žák nemá tramvajenku a po Praze se dopravuje výhradně na kole. I to ho inspirovalo k vytvoření startupu s vtipným názvem What The Hill. „Příchod čínské firmy Ofo, růst Rekola a Mobiku nás přiměl k tomu, abychom využili díru na trhu a přišli s něčím originálním. Praha je kopcovité město a elektrokola se tady uplatní,“ vyjmenoval důvody vzniku What The Hill zakladatel Matěj Žák.

Matěj Žák, zakladatel bikesharingové služby What The Hill.

Je to dopravní prostředek, ne sportovní náčiní

Co je konvertibilní půjčka? Konvertibilní půjčka je krátkodobým dluhem, který se může následně konvertovat do podílu ve firmě.

Investor nemá obvykle tolik práv jako akcionář.

Do té doby, dokud není půjčka konvertovaná v podíl, tak má investor právo požadovat v době splatnosti aktiva společnosti (hotovost, hardware apod.)

Pro společnost je ideální dosáhnout co největší hodnoty, aby investor dostal co nejmenší podíl.

Ze začátku se lidé tvůrcům startupu vysmívali. Tvrdili, že jsou elektrokola pro líné lidi. What The Hill chce ale zákazníkům nabídnout službu, díky které se dopraví na schůzku bez toho, aniž by se zpotili. „Nejdřív jsem si říkal to samé, že jsou elektrokola pouze pro lenochy. Jenže to není pravda. Naše elektrokolo je dopravní prostředek, ne sportovní náčiní. Když jedete na schůzku v lodičkách nebo v saku, tak chcete bez problému vyšlapat kopec,“ řekl Žák pro Lidovky.cz.

O společnost What The Hill se stará momentálně pět lidí, z toho tři se ji věnují na plný úvazek. Financování startup řeší přes konvertibilní půjčky, kdy investor vloží do projektu nějakou částku výměnou za fiktivní valuaci a potom si ji může proměnit v podíl. „Oficiálně jsme začali What the Hill financovat ve třech lidech, ale v pozadí nyní stojí i další investoři,“ dodává Matěj Žák.



Ideální zákazník = do práce a z práce na kole

„Cílíme hlavně na zaměstnance, kteří jezdí poměrně pravidelně z bodu A do bodu B. Pro nás je to pak logisticky jednodušší,“ řekl zakladatel What The Hill Matěj Žák. Služba je výjimečná v tom, že vám dopraví kolo přímo na místo, kde ho zrovna potřebujete. Ostatní bikesharingové služby fungují spíše na principu veřejného vlastnictví, kdy cyklista postaví půjčené kolo kdekoliv ve městě a další zákazník si ho musí vyzvednout opět na stejném místě. Český startup What The Hill vám elektrokolo připraví přímo pod nos.

Momentálně firma cílí své zákazníky a umisťuje elektrokola na frekventovaná místa, kde sídlí velký počet kanceláří. Následně má Matěj Žák v plánu sledovat, kde se budou uživatelé dopravovat. „Chceme naše know-how postavit na datech a sledovat, kudy naši zákazníci jezdí. Máme v plánu dělat logistiku co nejchytřeji. Tak abychom neprodělávali,“ dodal Žák pro Lidovky.cz.



Nyní se o svoz kol starají brigádníci, kteří nasednou na elektrokolo a dojedou s ním tam, kde je potřeba. V budoucnu by při ideální logistice neměl být zapotřebí ani jeden takový přepravce. Tvůrci startupu chtějí nechat svážení elektrokol na komunitě uživatelů. Pomoci gamifikace (herních prvků) chtějí přimět cyklisty k tomu, aby sváželi kola na místa, která určí majitelé What The Hill. Cyklisté budou za takové „předurčené“ jízdy sbírat body, nebo dostanou slevu.

Zatím můžete službu What The Hill využít v Praze 1 až 8. Startupový projekt má nyní pouze 10 elektrokol, podle poptávky budou Matěj Žák a jeho kolegové přidávat další kola. V létě by se podle něj mohla flotila elektrokol rozšířit až na několik desítek. Objednávka kola probíhá přes Messenger. Zatím za firemním Facebookem musí sedět reálná osoba, během několika týdnů ale What The Hill spustí svého chatbota, který bude plně samostatný.

Sdílet či nesdílet?

Když zaplatíte 600 korun za měsíc, tak si můžete kolo vypůjčit 40 krát za měsíc a sdílíte ho s ostatními cyklisty. Při částce 1800 korun měsíčně se už v podstatě jedná o operativní leasing. Elektrokolo si tak můžete nechat doma.

Matěj Žák nabízí kolemjdoucím testovací jízdu na elektrokole.

Služba What The Hill spustila testovací provoz už od loňského října. Oficiální start pak přišel 4. dubna. Během testovacích jízd si elektrokolo vyzkoušelo přes 100 lidí. Pro nové zákazníky si tvůrci připravili první jízdu zdarma, aby si mohli vyzkoušet, jak elektrokolo funguje. Dohromady zatím elektrokola najela přes 5 tisíc kilometrů. Na jedno nabití na kole urazíte až 60 kilometrů.