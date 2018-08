V Praze vznikne čtyřkolejná železnice. Vlaky na ní zrychlí až na 120 km/h, přibudou nové stanice

PRAHA Vlaky spojující hlavní město s jižními Čechami budou do konce roku 2021 moci nově využívat kapacitní čtyřkolejnou trať mezi pražskou Hostivaří a hlavním nádražím v Praze. Na modernizované trati za více než čtyři miliardy korun by měly vzniknout také nové stanice Praha-Zahradní Město a Praha - Eden a rychlost vlaků by se měla zvýšit až na 120 km/h.

Projekt ve středu představili zástupci zhotovitelských firem Metrostav, Swietelesky Rail CZ a SMP CZ při slavnostním zahájení stavby.



Podle ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) stavba posílí význam železnice v metropolitní dopravě a měla by usnadnit dopravu více než 40 tisíc cestujících, kteří denně cestují do hlavního města za prací.



Modernizace by podle generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Jiřího Svobody měla také zlepšit cestování uvnitř hlavního města. „Nová stanice na Zahradním Městě i zastávka v Edenu, umístěná nedaleko fotbalového stadionu, se stanou důležitými přestupními uzly na městskou hromadnou dopravu,“ řekl.

Při modernizaci se naopak zruší stávající trať v pražských Strašnicích, kterou SŽDC v budoucnu využije jinak. Velká proměna čeká také stanici ve Vršovicích, kde by mělo vzniknout nové bezbariérové nástupiště. Zároveň bude podle plánů železničářů prodloužen stávající podchod pod kolejištěm směrem k Bartoškově ulici v Praze Nuslích.

Přípravné práce omezí provoz

Letos přijdou na řadu přípravné práce včetně demolice několika mostů. Stavbu bude provázet několik omezení provozu v hlavním městě. První nepřetržitá třídenní výluka ve směru Malešice-Vršovice je naplánována na první čtvrtletí příštího roku. Další omezení budou závislá na průběhu prací.

Práce na modernizaci železničního úseku z pražské Hostivaře na hlavní nádraží v Praze začaly už v červnu. Podle stavitelů bylo zatím demontováno přes 14 kilometrů kolejí. Termín dokončení stavby je naplánován na říjen 2021, podle zúčastněných firem je však možnost i dřívějšího dokončení.