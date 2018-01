V Praze začne jezdit přívoz mezi Holešovicemi a Karlínem. Má pomoci Libni

PRAHA Od čtvrtečního rána začne jezdit přívoz mezi pražským Karlínem a Holešovicemi, který běžně v zimních měsících nefunguje. Toto opatření má pomoci komplikované dopravní situaci po uzavření Libeňského mostu, který byl kvůli havarijnímu stavu minulý pátek v noci uzavřen pro městskou dopravu i auta. Chodci a cyklisty po mostě projet mohou.

Přívoz označený P7 jezdí mezi Pražskou tržnicí, ostrovem Štvanice a Rohanským ostrovem. Od Vánoc zase jiný přívoz P8 nahrazuje spadlou lávku mezi Trojou a Císařským ostrovem. V Praze momentálně funguje osm přívozů, které jsou součástí MHD. Většina z nich je sezónní a obvykle jezdí od začátku dubna do konce října. Celoročně jsou v provozu linky označené P1 a P2, které na severu města spojují Sedlec a Zámky a Podbabu s Podhořím.



Praha zvažuje, že by jako náhradu za uzavřený Libeňský most zavedla také dvě náhradní autobusové linky, po jedné vždy v Libni a Holešovicích. Ty by zajížděly na most tak daleko, jak by to jen bylo možné. Lidé by tak nemuseli chodit pěšky celou trasu z Palmovky až do Dělnické.

Od roku 1928, kdy byl most uveden do provozu, nebyla ani jednou opravena jeho nosná konstrukce. Pokud ministerstvo kultury prohlásí Libeňský most památkou, provoz se na něj vrátí nejdříve za osm let. Pokud památkou nebude, mohla by oprava skončit za necelé tři roky, uvedl tento týden náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD).