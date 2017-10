Valenta s Voráčkem vstoupili do firmy Regionální televize CZ

PRAHA Podnikatel a senátor Ivo Valenta a mediální magnát Michal Voráček získali poloviční podíl ve společnosti, která provozuje celoplošný televizní program regionalnitelevize.cz. Transakci schválila na svém posledním zasedání Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Ve čtvrtek o tom informovala jednatelka společnosti Regionální televize CZ Eva Stejskalová, která dosud byla jejím jediným vlastníkem.

Valenta s Voráčkem drží 30procentní podíl v Regionální televizi CZ prostřednictvím společnosti Our Media. Dalších 20 procent získala Valentova kyperská společnost World Capital Ventures.



O koupi většinového podílu v Regionální televizi CZ informovalo letos v dubnu vydavatelství Vltava Labe Media. Z obchodu ale nakonec sešlo.

„Do portfolia Our media již spadá několik regionálních televizí, našich partnerů, a také řada serverů zaměřených na regionální zpravodajství, takže tato varianta se pro nás stala logickou volbou poté, co jsme se nedohodli s VLM,“ řekla ve čtvrtek k prodeji polovičního podílu ve firmě její dosavadní majitelka Eva Stejskalová.

Regionalnitelevize.cz se zaměřuje na zprávy z politiky, ekonomiky, sportu či kultury z českých, moravských a slezských regionů. Jedná se o jedinou celoplošnou televizi plně zaměřenou na dění v regionech. Program regionalnitelevize.cz je šířený přes pozemní vysílače, satelit, v kabelových sítích i v IPTV na základě celoplošné televizní licence.

Společnost Our Media je provozovatelem zpravodajského serveru ParlamentniListy.cz i jeho slovenské obdoby. Drží také polovoční podíl ve firmě Easy Communication, do jejíhož porfolia spadá mimo jiné portál PrvniZpravy.cz. Senátor Ivo Valenta (za Stranu soukromníků), který je také majitelem hazardní skupiny Synot, má ve firmě Our Media podíl 70 procent. Zbylých 30 procent vlastní Michal Voráček.