Válka dopravců? Jízdenky za korunu od FlixBusu prošetří antimonopolní úřad

BRNO Konkurenčním bojem mezi českými dopravci se opět bude zabývat antimonopolní úřad. Ten dostal podnět k prošetření kampaně tuzemské pobočky FlixBusu, který nabízel přes svou mobilní aplikaci vnitrostátní jízdenky za korunu.

„Podnět v této věci jsme obdrželi a zabýváme se jím,“ potvrdil serveru Lidovky.cz mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martin Švanda. Podrobnosti ale odmítl komentovat, dokud nebude šetření dokončeno. To může trvat týdny až měsíce.

ÚOHS tedy nezveřejnil ani kdo za podnětem stojí. Hlavní konkurent Flixbusu, RegioJet Radima Jančury, odmítá, že by akci u antimonopolního úřadu napadl.

„Určitě jsme žádný takový podnět za Student Agency nebo RegioJet nepodávali a nevidíme důvod, proč by to měl šetřit ÚOHS,“ reagoval mluvčí Student Agency Aleš Ondrůj. „Jedná se o běžnou marketingovou akci, nejde o dotovaného dopravce a podobné akce realizuje RegioJet také,“ dodal.

Podání podnětu odmítly i České dráhy, jejichž vlakům dopravce také konkuruje. Kromě „žlutých“ autobusů však mohl FlixBus svou nabídkou popudit i jiné menší autobusové dopravce, s kterými na vnitrostátních linkách soupeří.

Samotný FlixBus popírá, že by se choval nezákonně. „Soutěžitelé nově vstupující na trh, kteří nejsou v dominantním postavení, mohou uplatňovat nižší promoční, dokonce i podnákladové, ceny, neboť jejich smyslem je zaujmout pozornost zákazníka na nový produkt nebo službu,“ vysvětlil ředitel FlixBusu pro Česko a Slovensko Pavel Prouza s tím, že vychází i z dosavadní praxe ÚOHS.

Není to však poprvé, kdy antimonopolní úřad prošetřuje konkurenci na českých silnicích. ÚOHS dříve například udělil pětimilionovou pokutu společnosti Student Agency za to, že nízkými cenami vytlačovala konkurenčního dopravce Asiana na lince z Prahy do Brna. Firma se tehdy bránila tím, že s cenami nikdy nešla pod náklady a linka tak byla po celou dobu v zisku.