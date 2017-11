Válka o mýto. Kapsch střílí na pět zajíců a věří, že jednoho trefí, tvrdí Ťok

PRAHA Obří soutěž o správu českého mýta vzbuzuje velké vášně. Není to velké překvapení, jde až o 29 miliard za deset let. Do ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) se nejvíc trefuje Kapsch, dosavadní správce systému a jeden z uchazečů.

V posledních týdnech si obě strany veřejně vyměňovaly ne zrovna lichotivé vzkazy. Jeden z nejvážnějších uchazečů o správu mýta po roce 2020 tvrdí, že Ťokův úřad vypsal soutěž z mnoha důvodů špatně a napadl jej u řady státních orgánů.

Ministerstvo dopravy mimo jiné kontrovalo, že Kapsch se snaží obří tendr shodit a dosáhnout dalšího prodloužení správy systému bez soutěže. „Rozumím, že mu to byznysový zájem velí, ale kvůli bezpečnosti státu by se mýto soutěžit mělo,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Dan Ťok.

Proč byly vaše vzkazy tak ostré?

Kapsch je dodavatelem státu, ale chová se, jako by mu stát patřil. Na trhu se objevují informace, že se ředitel firmy Karel Feix snaží, seč může, aby tendr na mýto shodil. Počítá údajně s tím, že si opět nebudeme vědět rady a budeme muset správu mýta jeho firmě znovu prodloužit.

MÝTO V ČESKU Mýtné brány v Česku umožňují výběr poplatků za nákladní auta od roku 2007. Za tu dobu se z mýta získalo víc než 77,5 miliardy korun, provozuje ho firma Kapsch. Loni vybrala 9,89 miliardy.

Vítěz tendru by měl být znám zhruba v srpnu příštího roku.

Z řady důvodů vnímá Kapsch tendr jako vadný. Napadl jej třeba u antimonopolního úřadu, nelíbilo se mu také, že všichni zájemci dostali na USB disku údaje o českém systému.

Kdybychom dali data na jedno úložiště, z něhož si je všichni stáhnou, mohli bychom znevýhodnit zájemce, kteří nemají dostatečné připojení. Nemůžu také vědět, zda se jeden z účastníků nepřihlásí a nebude stahovat údaje třeba dvacetkrát za sebou, aby znemožnil čtení ostatním. Proto jsme dali všem identické informace, máme to notářsky ověřené. Antimonopolní úřad si to může prověřit.

Šéf Kapsche tvrdí, že jste údaje po zahájení tendru dali v podstatě komukoliv.

To je lež. Zákon říká, že všichni uchazeči musí mít přístup k celé zadávací dokumentaci. Nechali jsme si od Kapsche vymezit dokumenty popisující mýtný systém a nechali si je nahrát na USB disky. A to v takové podobě, aby nebylo možné data upravovat či kopírovat. Každý, kdo je přebíral, musel podepsat smlouvu o zachování mlčenlivosti, v níž je mimo jiné sankce pět milionů korun, pokud by disk zpřístupnil někomu jinému. Samozřejmě se zavázal, že disk vrátí.

Jde o citlivá data. Nebáli jste se hackerských útoků?

Mnohem horší by bylo umístit informace na úložiště a dát hackerům šanci, aby se tam dostali.

Kapsch měl za to, že data o systému dostanou pouze uchazeči, kteří projdou prvním kolem. Proč to tak nebylo?

To byla představa pana Feixe, ale měl by se podívat, co podepsal ve smlouvách. Krátce po zahájení soutěže Kapsch podal k Obvodnímu soud pro Prahu 1 návrh na vydání předběžného opatření, v němž žádal zákaz zadávacího řízení a vydávání disků s daty. Soud to zamítl, podle něj jsme postupovali podle smlouvy. Firma se odvolala, věc bude nyní rozhodovat Městský soud v Praze. Poté Kapsch podal ještě stížnost k Národnímu bezpečnostnímu úřadu, že vydávání informací o systému je ohrožení bezpečnosti státu. Úřad mu odpověděl, že není. Pak ještě přibyla podání k antimonopolnímu úřadu a Úřadu na ochranu osobních údajů. Kapsch dělá všechny možné kroky, aby tendr shodil. Tvrdí, že soutěž je nehospodárná nebo že jsme mohli dát uchazečům různé USB disky. Střílí na pět zajíců a věří, že aspoň jednoho trefí.

Sám jste byl v minulosti s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ve sporu, zrušil vám smlouvu na poradce pro mýtný tendr. Máte obavu, že to může mít na jeho další rozhodování vliv?

Největší kamarádi asi nejsme, ale osobní to není. Chci věřit tomu, že ÚOHS je objektivní orgán, který rozhodne správně. Nicméně je důležité, aby takto důležitý tendr neshodil někdo kvůli malichernosti nebo kvůli tomu, že se to někomu hodí. To by mě mrzelo.

Tendr nabral určité zpoždění. Proč?

Trochu se zapomnělo, že se o měsíc dříve začalo (tendr byl vyhlášen v polovině června – pozn. red.). Je třeba říct, že výběrová komise chtěla u některých uchazečů ještě objasnit nebo doplnit informace o jejich kvalifikaci. Některých konsorcií jsme se dotazovali třikrát. Zpoždění této fáze tendru bylo zhruba dva týdny.

Kapsch: Ťok za vším vidí nás Zatímco ostatní uchazeči o mýto jsou téměř neviditelní, společnost Kapsch o sobě dává vědět hodně. Ať už řadou výtek vůči tomu, jak ministerstvo dopravy velkou soutěž vypsalo, nebo napadením tendru u soudu, antimonopolního úřadu či Národního bezpečnostního úřadu. Kapsch kritizuje mimo jiné údajnou netransparentnost úvodní fáze výběrového řízení, údajně nehospodárné rozšiřování mýta na další silnice prvních tříd či skutečnost, že citlivá data o mýtném systému – poskytnutá touto společností – dostali k dispozici všichni uchazeči. Zároveň zástupci firmy tvrdí, že si uvědomují potřebnost tendru. „Využíváme pouze legálních právních nástrojů, abychom upozornili na četné vady výběrového řízení. Přesto jsme bez důkazů nařčeni z maření tendru. Mrzí nás, že pan ministr Ťok za vším vidí jen Kapsch,“ podotýká David Šimoník, mluvčí firmy Kapsch.

Kapsch se oproti tomu chlubí tím, že podal přihlášku bez chyby a zpětného dotazování. Bylo to tak?

Ano, Kapsch vyplnil a dodal dokumenty správně, ale to automaticky neznamená, že je lepší než ostatní uchazeči. Znal situaci a přesně věděl, jak splnit kvalifikační předpoklady. Subjekty ze zahraničí, které neznají zvyklosti v Česku, to měly o něco těžší, proto jsme je vyzývaly k doplnění některých údajů. Musely si najmout například překladatele, protože podklady dodávaly v češtině. V tak významné soutěži bychom neměli zužovat okruh uchazečů kvůli bagatelním záležitostem. Kdyby zbyl jen jeden uchazeč, byla by z tendru komedie.

Opravdu šlo o tak nepodstatné chyby?

Chceme dát rovnou příležitost i firmám, které zde nepůsobí, a můžou se třeba cítit znevýhodněné tím, že jsme tendr vypsali o prázdninách. Ve svých žádostech o účast v podstatě uvedly vše, co tam mělo být, ale nesprávně to seřadily. Jde o firmy, které mýto bezpochyby umí.

Kapsch se může cítit znevýhodněn tím, že by se mu na silnicích prvních tříd nevyplatilo stavět brány. Soutěž žádá rozšíření na dalších 900 kilometrů těchto komunikací.

To je stejné pro SkyToll, který říká, že 900 kilometrů je pro něj málo, aby se mu tam vyplatil satelit. Jde prostě o politické rozhodnutí, které udělala česká vláda, ne já. Debata o rozsahu kilometrů mi přijde naprosto absurdní. Nadával nám Kapsch i SkyToll, že se to nehodí ani jednomu. Dnes se ale SkyToll soustředí na podání co nejlepší nabídky, Kapsch oproti tomu neustále pracuje na tom, aby podmínky tendru změnil. Upravit podmínky tendru už nelze, museli bychom ho zrušit.

Objevila se petice Stop mýta na jedničkách. Podporují ji i někteří starostové, kteří se obávají, že kamiony zamíří z nově zpoplatněných silnic prvních tříd k nim. Co tomu říkáte?

O petici víme. Je ale třeba říct, že to je strategické rozhodnutí státu. Zároveň existuje opravdu spousta starostů, kteří říkají: vyžeňte nám z „jedniček“ kamiony, protože jezdí přes naši obec a nedá se tam ani přecházet. To je třeba případ silnice z Plzně do Domažlic, kterou mimo jiné využívají kamiony, co nechtějí jezdit po dálnici D5. Takových silnic je v Česku hodně.

Obavy některých starostů, že se k nim přesunou nákladní auta, může být na místě, ne? Řada řidičů se bude jistě chtít mýtu vyhnout.

Unisono zní: když bude mýto na silnicích první třídy, přesunou se nákladní auta na „dvojky“ a „trojky“. Tam je ale zásadní rozdíl: „jedničky“ jsou tranzitní a není možné na nich vjezd kamionů zakázat, regulovat je lze jen mýtem. Na silnicích nižších tříd je možné umístit zákaz tranzitní dopravy. Ať to obce udělají, nebrečí a nestěžují si. Často od nich slyším, že policie je proti, ale ta přece dává jen doporučující vyjádření. Silničně správní úřad tam zákaz dát může.

Proti rozšiřování mýta je ale třeba i sdružení dopravců ČESMAD nebo Svaz průmyslu a dopravy. Ti mimo jiné říkají, že kvůli mýtu může zdražit zboží.

Významným partnerem Svazu průmyslu a dopravy, je firma Kapsch. Připouštím, že pro jeho členy to znamená zvýšení nákladů. Mýto považují za další zdanění a obecně jsou proti jeho rozšiřování. Rozumím tomu, ale opakuji, že to bylo rozhodnutí celé vlády. Na druhou stranu: náš původní návrh bylo nepřidávat žádné další silnice první třídy, 900 kilometrů je koaliční kompromis. Není špatný: zaručuje technologickou neutralitu, nestraní ani Kapschi ani SkyTollu, ani technologii mikrovlny či satelitu. A pomůže občanům v obcích, které jsou v tragické situaci. Nemůžete tam pustit dítě, přejít přes silnici. Ta souvislá kolona kamionů je prostě o život.

Podle čeho jste vybírali silnice, kde mýto přibude?

To nebylo tak, že bychom se podívali z okna. Najali jsme si poradenskou společnost Deloitte, z jejíž analýzy vyplynulo, kde je vhodné mýto zavést.