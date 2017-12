Skoro polovina stromečků v Česku je umělých. Vánoční jedlička roste i 15 roků

PRAHA Víc než polovina českých rodin tradičně zdobí „živý“ vánoční stromek. Letos za ně utratí miliardu korun. Vysoké ceny stromků přitom nejsou neoprávněné. Pro několik dní svátků je borovice na plantáži pěstována i osm, jedle dokonce 15 let.

K nejlevnějším stromkům se tradičně řadí borovice, kterou lze letos pořídit i za 300 korun. Nejoblíbenější je však kavkazský druh jedle ve výšce téměř dvou metrů. Ta zákazníky přijde téměř na 700 korun. Náklady na samotné vypěstování činí sice asi 200 korun, ale nájmy prodejních prostor před obchodními centry a výplaty pro prodejce jsou vysoké.



Část lidí si zajde pro chloubu vánoční domácnosti k místnímu pěstiteli, jiní do supermarketu.

Například řetězec Tesco letos nabízí stromky především od českých dodavatelů. Třetina pochází ze zahraničí, především z Dánska. Konkurenční Albert zase ve vybraných prodejnách prodává jehličnany z Benešovska a Vysočiny. Od konce listopadu prodej stromků zahájil i hobby market Mountfield, jenž nabízí přes online rezervaci jedle z dánských plantáží.

Stromky v číslech

Tuzemské pobočky německého prodejce Lidl namísto řezaných stromků prodávají holandské smrčky v květináči. Švédský obchodní dům IKEA podle své mluvčí Zdeňky Peckové předpokládá, že letos opět prodá 43 tisíc kusů jedlí pocházejících převážně z Dánska a Polska.

V českých domácnostech se každoročně rozsvítí téměř 1,5 milionu přírodních stromků. Necelých pět set tisíc pochází ze zahraničí.

U silnice raději ne

Zatímco přírodní jehličnan, který celou domácnost příjemně provoní, si ozdobí 51 procent Čechů, plastový stromek má dalších 43 procent obyvatel. Jak uvádí Sdružení pěstitelů vánočních stromků, u německých sousedů preferuje umělý jehličnan z krabice jen kolem pěti procent lidí. V českých obchodech může takový strom zákazníka vyjít na pár stovek, cena za vysoké a tvarově bohaté modely ale přesahuje i osm tisíc korun.

Jeho výhodou jsou nižší nároky na péči. U živého stromku je nutné dbát na postupnou aklimatizaci a pravidelnou zálivku, aby mu pěkné jehličí vydrželo dva nebo tři týdny.



Aby zákazník nepořídil již seschlé koště, je lepší se spolehnout na ověřeného prodejce. „Chodím celý rok do jednoho zahradnictví, tak proč tam nekoupit i vánoční stromek? Nakupoval bych především u prodejce, který umí poradit, stromek ofrézuje i zabalí. Koukat na cenu a porovnávat, kde mají stromek o stovku levnější, se nevyplácí,“ radí František Valdman, místopředseda sdružení pěstitelů.

„Podezřelý je určitě každý prodejce, který nabízí stromky přímo z auta u silnice, aniž by měl viditelně označené prodejní místo nebo jméno firmy. Takový prodejce stromky spíše někde ukradl,“ míní Valdman. „Českého prodejce lze většinou poznat podle pestrosti nabídky – mívají plný sortiment od jedlí až po ostatní druhy a doplňky. Pokud obchodník nabízí jen jedle, z 90 procent půjde o dovoz.“

Zatímco řezanému stromku postačí před svátky odříznout špalíček zalepený smolou a ponechat ho ve vodě, péče o stromek v květináči je náročnější. Volí jej především lidé, kteří litují vyhozených stromků u popelnic. Jehličnany, jež díky kontejneru vypadají čerstvě po celou dobu svátků, si pořizuje asi jen 1,5 procenta Čechů. Většina z nich si myslí, že si pak budou moci stromek vysadit na zahrádce a v obýváku si jej znovu ozdobit napřesrok. Udržet rostlinu při životě se ale podaří jen málokomu. Strom totiž musí projít delší dobou aklimatizace než uříznutý jehličnan.

Nejdříve je lepší jej umístit na pár dní v chladném sklepě. Následně by měl nějaký čas strávit v nevytápěné místnosti, až pak ho lze dát do obývacího pokoje. Tam ale rozhodně nesmí dělat parádu moc dlouho. Vánoční svátky je možné si s ním užívat asi jen deset dní. Nutná je také pravidelná zálivka. V opačném pořadí je pak jeho cesta zpět. Na zahradu by měl jít až tehdy, když nehrozí ranní mrazíky.

Nenosit zpátky do lesa

Kvůli náročnější péči o stromky v květináči se staly hitem pronájmy vánočních jehličnanů, jež v Česku nabízejí asi tři firmy. Živé stromečky rozvážejí až domů a po svátcích obstarávají jejich odvoz. Pro velký zájem ale bývá jejich sortiment rozebrán už během prvního adventního týdne. Ceny se pohybují od necelých pěti set až po zhruba tisícikorunu.

Když přírodní stromek doslouží, dá se zkompostovat, ve městě je nejlepší jej postavit vedle popelnice na směsný odpad. Uvnitř nádoby by zbytečně zabíral místo. Nevhodné je jejich odložení v parku nebo lese, kde by se zvířata mohla poranit o zbytky ozdob. Plastový stromek pak nepatří do tříděného odpadu, ale do sběrného dvora.

„Odvoz stromků bude probíhat po celý leden a únor. Očekáváme, že Pražské služby sesbírají okolo 300 tisíc vánočních stromečků,“ doplňuje mluvčí podniku Radim Mana. Jehličnany následně skončí v drtičkách či ve spalovně.