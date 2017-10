Vánočními hity budou drony, zvířátko Hatchimals a programovatelný robot z lega

PRAHA Letošními vánočními hity mezi hračkami budou drony, zvířátko Hatchimals a programovatelný robot z lega. Obecně roste poptávka po robotických a interaktivních hračkách a těch, které jsou odvozeny z populárních seriálů. Vyplývá to z ankety mezi prodejci hraček. V pražských Letňanech ve čtvrtek začal veletrh hraček a her For Toys.

„Pokud můžeme letos označit něco jako hit, tak to jsou drony. Dále pak hračky podle seriálů - Simpsonovi, Mimoni, Spongebod, Nemo, Harry Potter, Angry Birds, Kung Fu Panda, Ledové království, z českých pak Hurvínek a Krteček,“ uvedl Jiří Šťastný ze Sdružení po hračku a hru.



Podle údajů srovnávače cen Heureka bude vánočním trhákem hračka Hatchimals - malé zvířátko ve vajíčku, o které se musí dítě správně starat. To potvrzuje i mluvčí Globusu Pavla Hobíková. „Hitem Vánoc bude interaktivní hračka Hatchimals, plyšové zvířátko, které se po určité době mazlení vyklube z velkého vejce. Děti ho pak mohou učit chodit, tančit, hrát hry nebo opakovat slova,“ dodala.

Hitem budou interaktivní a robotické hračky

Každoroční zájem o stavebnice lego bude letos podle prodejců ještě silnější. „Hitem letošních Vánoc v kategorii hraček budou robotické a interaktivní hračky, které jsou na vrcholu popularity. Patří mezi ně například novinka společnosti Lego Boost. Jedná se o stavebnici, která kombinuje stavění z kostek s programovatelnou interaktivní hračkou,“ řekl mluvčí Mall.cz Jan Řezáč. Novinka tak kombinuje stavění kostiček a jednoduchého programování na vlastním tabletu. Lze z ní postavit robota, kočku, kytaru či pásové vozidlo.

„Letos se to bude pod stromečky opět hemžit legem - především ve znamení doplňování chybějících kolekcí, nesmrtelných Star Wars, Ninja GO, edice Rytířů anebo Minecraft,“ potvrdila Alexandra Čermáková z Heureka.cz.

Podle Hobíkové se klasické hračky pořizují pro čím dál menší děti. „Děti rychleji dospívají a jejich zájmy se přesouvají do jiného produktového segmentu, jako je elektronika nebo jiné formy zábavy, než jsou hračky,“ dodala mluvčí Globusu.

Co si pod stromeček přejí děti a co kupují rodiče se liší

„Rodiče nejčastěji sahají po interaktivních, nebo edukativních hračkách, které děti nějakým způsobem rozvíjí nebo které oni sami znají z dětství a nyní se vrací na trh. U rodičů malých dětí stále dominuje záliba v dřevěných hračkách,“ uvedla Jana Krčková, marketingová ředitelka společnosti Wormelen group, která provozuje mj. prodejny Bambule, Sparkys a HM Studio. Podle společnosti Češi v letošním předvánočním období utratí za hračky více než tři miliardy korun, o několik set milionů více než loni.

V kategorii elektroniky čekají prodejci velký zájem o nositelnou elektroniku jako jsou fitness náramky či chytré hodinky. K těm se podle Heureky letos přidá i příslušenství. „Snaha o lepší životní styl je velmi trendy, a i když chytré hodinky byly v oblibě už loni, letos se budou také nakupovat hodně, a to včetně příslušenství - například hrudní pásy a pod.,“ dodala Čermáková.

Jako každý rok rostou před Vánocemi prodeje mobilů. Těm budou letos vévodit podle Heureky především čínské značky Huawei a Xiaomi, až po nich následují v oblíbenosti Apple nebo Samsung.