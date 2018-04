Ve Švédsku otevřeli první ‚ekologickou‘ silnici na světě. Elektroauta se nabíjí za jízdy

STOCKHOLM První elektrická silnice na světě, kde se mohou dobíjet ekologická auta, vznikla ve Švédsku. Elektrodráha, která se nachází poblíž Stockholmu, je dlouhá 2 kilometry. Nová trať by měla řešit problém s nabíjením elektrických aut. Švédsko chce ve výstavbě dobíjecích silnic pokračovat a také díky tomu omezit fosilní paliva v dopravním sektoru.

První dvoukilometrová elektrická trať na světě byla zakomponována do klasické veřejné silnice ve Švédsku. Vládní agentura pro dopravu už nyní vypracovala mapu pro budoucí expanzi takových tratí.

Silnice s kolejemi uprostřed

Technologie, která stojí za propojením Stockholmského letiště s logistickou sítí, má za cíl vyřešení problému s nabíjením elektroaut. Elektrická energie je transportována do auta pomoci dvou kolejí, které se nachází uprostřed jízdního pruhu. Osobní nebo nákladní auto se na koleje napojí přes pohyblivou paži umístěnou na podvozku auta.



Silnice je rozdělena na 50 metrové úseky, které jsou funkční pouze tehdy, když je nad ním vůz. Pokud auto zastaví, tak se přeruší i nabíjení. Systém umí spočítat spotřebu vozidla, která může být účtována konkrétnímu řidiči.

Podle Hanse Sälla, výkoného ředitele firmy eRoadArlanda, která za projektem stojí, se dají přízpusobit i ostatní auta a vozovky k tomu, aby se využívaly stejně.

Montáž elektrických kolejí.

„Pokud bychom elektrifikovali 20 000 kilometrů dálnic, tak by to určitě stačilo. Vzdálenost mezi dvěma dálnicemi není nikde větší než 45 kilometrů. Elektromobily mohou tuto vzdálenost bez problému urazit bez nabití. Někteří si myslí, že by stačilo elektrifikovat pouze 5000 kilometrů,“ řekl pro The Guardian Hans Säll.



Ve Švédsku je zhruba půl milionu kilometrů silnic, z toho tvoří 20 000 kilometrů dálnice. Otevření elektrické trati je jednou ze součástí plánu Švédska, které chce dosáhnout nezávislosti na fosilních palivech do roku 2030 snížením dopravy o 70%.