Ve vlacích a autobusech startují slevy pro studenty a důchodce

PRAHA Studenti do 26 let a senioři nad 65 let mohou od soboty využívat ve vlacích a autobusech nové slevy ve výši 75 procent z jízdného, které na jaře schválila vláda. Kompenzace na zlevněné jízdné vyjdou stát od příštího roku zhruba na 5,83 miliardy korun ročně. Fungování nových slev a zájem o ně bude dnes ráno na pražském hlavním nádraží zjišťovat ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Slevy budou platit na všech vnitrostátních autobusových a železničních linkách, v rámci integrovaných dopravních systémů a také na linkách městské hromadné dopravy, které zajíždějí za hranice města. Na spoje uvnitř měst se však slevy vztahovat nebudou. Ve vlacích bude sleva platit pouze ve 2. třídě.



Cestující od 18 let se budou pro uplatnění slevy prokazovat žákovským nebo studentským průkazem, případně průkazem ISIC. U ostatních zvýhodněných cestujících postačí občanský průkaz. Mladší 15 let pak nebudou muset svůj nárok na slevy prokazovat vůbec. Stát v souvislosti s uplatňováním slev chystá speciální kontroly.

Vládní nařízení umožňuje v případě přeplněnosti některé spoje ze systému slev vyjmout. Dopravci však s využitím této možnosti nepočítají a případný růst poptávky hodlají pokrýt posilovými vozy.

Opatření má podle vlády zlepšit dostupnost veřejné dopravy pro vymezené skupiny cestujících, ve kterých se obecně vyskytuje větší podíl lidí s nízkými příjmy. Současně chce ministerstvo dopravy podpořit využívání veřejné hromadné dopravy mladými lidmi. Vláda původně chystala slevy spustit již od 10. června, kvůli krátkému času však úřady a dopravci nestihli provést potřebné změny.

V pražské MHD se od soboty také změní intervaly metra a tramvají a některé linky změní trasu. Přestěhovány nebo přejmenovány budou některé zastávky a na Budějovické bude přesunuta nástupní zastávka autobusů. V Radotíně vzniknou nové autobusové linky.