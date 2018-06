Věřitelé Vítkovic Heavy Machinery žádají 3,23 miliardy korun

OSTRAVA Věřitelé společnosti Vítkovice Heavy Machinery (VHM) ze strojírenské skupiny Vítkovice Machinery Group ostravského podnikatele Jana Světlíka přihlásili u soudu nepodmíněné pohledávky za více než 3,23 miliardy korun. Celkem 194 věřitelů podalo 201 přihlášek pohledávek. Vyplývá to z informací zveřejněných v Insolvenčním rejstříku. Deník MF Dnes v pátek uvedl, že ne všechny pohledávky ale insolvenční správce přijal.

Vítkovice Heavy Machinery jsou producentem ocelí a výrobků z nich, včetně produktů pro energetiku. Vyvážejí do zemí EU, ale také do Ruska, Kanady, Brazílie nebo Indie. V březnu na sebe firma podala insolvenční návrh a zároveň oznámila, že do ní vstupuje nový investor. Společnost uvedla, že do neuspokojivé ekonomické situace se dostala v důsledku dlouhodobé krize na trhu v oboru strojírenství. Soud podniku povolil reorganizaci.



Ve firmě získá většinový podíl společnost SPV VTK zakladatele holdingu Czechoslovak Group Jaroslava Strnada. Díky její finanční podpoře v dubnu VHM po několika měsících obnovily chod ocelárny, která je pro podnik klíčová, a celou výrobu. Podnik má asi 900 zaměstnanců.

Firmy ve skupině Vítkovice Machinery Group mají celkem okolo 2000 zaměstnanců. Předloni se čtyři firmy ze skupiny dostaly do finančních potíží: Vítkovice Power Engineering později skončily v konkurzu, Vítkovice Gearworks, Vítkovice Revmont a Vítkovice Envi v reorganizaci. Ze skupiny se před rokem osamostatnil lahvárenský Cylinders Holding, některé dceřiné firmy skupina prodala.