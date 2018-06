Turistický výlet k Měsíci se odkládá. Musk vyšle zájemce kolem satelitu Země nejdříve v příštím roce

HAWTHORNE SpaceX vyšle zájemce o vesmírnou turistiku k Měsíci až v příštím roce, ne letos, jak bylo původně v plánu. V roce 2018 se už tak s největší pravděpodobností k přirozenému satelitu Země. žádný turista nepodívá. Oficiální důvod, proč byly lety odloženy, není zatím jasný. Podle mluvčího společnosti SpaceX je zájem o let ze strany soukromých osob pořád velký.

Během loňského roku firma SpaceX, kterou řídí Elon Musk, oznámila ambiciózní plán, že v roce 2018 dopraví k Měsíci dva lidi. Mělo se jednat o anonymní osoby, které si za tento výlet už zaplatily.

Nejdříve se turisté na Měsíc podívají v příštím roce

„Nový časový harmonogram je nyní odložený nejméně do poloviny roku 2019, možná déle,“ píše deník The Wall Street Journal. Další lhůta, kterou si Elon Musk stanovil, se tak posunuje. Zájemci o cestování do vesmíru si musí ještě počkat.

Mluvčí společnosti SpaceX James Gleeson tuto informaci potvrdil, ale neuvedl, kdy by se mohly lety opravdu uskutečnit. „SpaceX nadále plánuje pořádat soukromé cesty k Měsíci. Zájem o ně pořád roste,“ napsal Gleeson v e-mailu americkému deníku.

Zájemci o soukromý výlet k Měsíci by měli letět ve vesmírné lodi Dragon, kterou už nyní používá SpaceX k zásobování Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Loď dragon by měla do vesmíru vynést raketa Falcon Heavy.

Loď Dragon má dopravit cestující na oběžnou dráhu Měsíce a vrátit se s pasažéry zpět na Zemi. Celá cesta by měla trvat jeden týden.

Nyní je jasné, že nejdříve na konci letošního roku proběhnou testovací lety s posádkou firmy SpaceX k ISS v rámci programu Commercial Crew Program od vesmírné agentury NASA. Ani to však není jisté. Odborníci tento termín zpochybňují a tvrdí, že je docela pravděpodobné posunutí i těchto letů.

Je raketa Falcon Heavy ještě potřebná?

The Wall Street Journal píše také o pochybnostech kolem poptávky o raketu Falcon Heavy. Dostatečnou náhradou podle nich může být menší raketa Falcon 9. Ta byla vylepšena tak, aby měla větší tah než dřívejší verze a je schopna dopravit většinu velkých i malých satelitů na oběžnou dráhu. „Tato vylepšení dorovnají komerční využití rakety Falcon Heavy,“ řekl Charles Miller, konzultant a podnikatel ve vesmírném oboru.