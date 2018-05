Většina stanic Pap Oil zmizí z Česka, bude z nich MOL

Maďarská skupina MOL přemění většinu ze 114 čerpacích stanic značky Pap Oil v Česku na zelený MOL. Firma chce paliva v tuzemsku nabízet až na výjimky pod jednou značkou pump. Zástupci MOL to uvedli na setkání s novináři v Praze. Přejmenování by podle nich mělo být dokončeno do konce roku 2020. S 306 stanicemi je MOL druhou největší tuzemskou sítí čerpacích stanic. Pumpy Pap Oil koupil MOL v roce 2012, dosud je provozoval pod původní značkou.

„Zhruba před půl rokem jsme dospěli k rozhodnutí, že z hlediska zákazníka je jednodušší a efektivnější mít vše pod jednou značkou. Bude naprosto jasné, jaké služby a jakou kvalitu mohou řidiči očekávat od celé naší sítě,“ uvedl dnes generální ředitel MOL Česká republika Richard Austen. Na dotaz ČTK odhadl, že přeměna pump Pap Oil na MOL bude firmu stát zhruba půl miliardy korun.



Do čerpacích stanic skupiny MOL v ČR nyní vedle modrých stanic Pap Oil a zelených stanic MOL patří také jedna stanice značky Slovnaft v katastru obce Horosedly na Písecku. MOL si ji po dřívějším přejmenování pump značek Agip, Slovnaft a Lukoil ponechal kvůli zachování ochranné známky na českém trhu. Podobný krok podle informací ČTK společnost plánuje také se značkou Pap Oil. „Společnost MOL si ponechá několik stanic Pap Oil v modernizované podobě pro zachování značky a uvažuje o jejím možném budoucím využití,“ uvedla dnes firma.

Proměna stanic Pap Oil na MOL se podle Austena už nějakou dobu uskutečňuje. Některé stanice pomalu opouštějí dominantní modrou barvu a převládá u nich zelená, uvedl. „Začali jsme s pobočkami na frekventovaných atraktivních místech, kde v rámci rekonstrukce zavádíme i náš občerstvovací koncept Fresh Corner. Nyní máme moderních stanic s Fresh Cornerem sto, do konce roku 2019 chceme, aby to byly téměř všechny stanice MOL. Postupně k nim budou přibývat právě původní stanice Pap Oilu,“ dodal Austen.

Do občerstvení a obchodů na pumpách investují i další hráči na trhu. Lídr trhu, Benzina, uvedla, že stále rozvíjí koncept svého občerstvení Stop Café. „Koncept Stop Café již máme na 210 čerpacích stanicích, které procházejí další modernizací do konceptu Stop Café 2.0. Loni jsme takto zmodernizovali třicet čerpacích stanic. Letos plánujeme mít Stop Café 2.0 na více než stovce z našich celkových 404 čerpacích stanic,“ řekl ČTK její mluvčí Pavel Kaidl. „V našem strategickém plánu máme na investice v Benzině vyhrazeny pro roky 2017 a 2018 zhruba 1,2 miliardy korun,“ dodal.

Tuzemská síť čerpacích stanic Shell pak nedávno uvedla, že v posledních letech investovala do zavedení mini obchodů stop & shop na svých pumpách přes 100 milionů korun. Počet obchodů, které provozuje spolu s řetězcem Billa, se během posledních dvou let zvýšil o polovinu na 64, což představuje třetinu sítě čerpadel Shell v ČR. MOL je mezinárodní ropná a plynárenská společnost se sídlem v Budapešti. Vlastní síť 2000 čerpacích stanic v deseti zemích střední a jihovýchodní Evropy. Skupina aktivně působí ve více než 30 zemích a zaměstnává 25.000 lidí po celém světě. Provozuje i čtyři rafinérie a dva petrochemické závody.