Víc barev, méně montování. Ikea vtrhla do Indie

DILLÍ/PRAHA Švédský nábytkářský kolos po letech váhání a průzkumů otevřel svůj první obchodní dům v Indii. Prudce rostoucí jihoasijská ekonomika má počtem obyvatel brzy předběhnout Čínu. Tamní trh má ale řadu specifik, jež Ikeu potrápila.

Pro rozvojové země je to s trochou nadsázky zlatý lístek do elitního klubu. Nábytkářský obr Ikea v ikonických žluto-modrých barvách se vstupem na nový trh zpravidla dlouho váhá, a když už se přece jen pro tento krok rozhodne, často to předjímá příchod dalších velkých mezinárodních hráčů.

Když se proto včera v indickém Hajdarábádu otevřely brány obchodního domu Ikea, vůbec prvního v obrovské zemi, byla to velká sláva. Po letech analýz a váhání, kdy se švédský kolos zdráhal vstoupit na indický trh s tím, že je příliš riskantní, se nakonec Indové dočkali.

Středobodem indické domácnosti je ložnice

Podle předpovědi odborníků z OSN Indie již brzy předstihne Čínu na pozici nejlidnatější země světa. Má se tak stát již v roce 2022 – o šest let dříve, než se donedávna předpokládalo. Indické ekonomice se v posledních letech daří, roste meziročně zhruba o sedm procent a tím vzniká početnější, bohatnoucí střední třída.

To, co najdou indičtí zákazníci v nekonečných halách s nábytkem, se však mnohdy notně liší od toho, co řetězec nabízí zákazníkům v jiných částech světa. Když totiž v roce 2013 Ikea poprvé vyslala své designéry do Indie, aby výrobky přizpůsobili požadavkům místních obyvatel, objevila se celá řada specifik. Při zkoumání toho, jak se žije v tisícovce domácností, narazili třeba na to, že jejím středobodem je poněkud nezvykle ložnice. Místnost jinde zasvěcená spánku v Indii přímo hýří životem: podává se tam jídlo, dělají se domácí úkoly, klábosí se s přáteli. To vše na pár metrech čtverečních, zato za obzvláště početné účasti.

A pak jsou tu barvy a ornamenty... Indové je přímo milují. Strohý skandinávský design jim moc neříká. Ikea se proto vytasila s barevným arzenálem. Tedy s výjimkou těch nejsvětlejších barev, bílé a béžové, které se v prašném prostředí zejména na čalounění rychle ušpiní. Indové platí za zákazníky, kteří rychle zanevřou na to, co se neosvědčí.

Příbory bez nožů, jídelna bez masových kuliček

Švédská nábytkářská firma také nabrala do svého prvního obchodního domu v zemi na 150 „montérů“ nábytku. Prvotní sondáže totiž ukázaly, že Indové se zrovna dvakrát heslem „udělej si sám“ řídit nechtějí. Se sestavováním dílků složených v kartonové krabici si příliš nevěděli rady. Díky levné pracovní síle si majetnější Indové na podobné úkoly zpravidla najímají pomoc.



Firma, která působí v padesátce zemí světa, se musela popasovat také s několika dalšími zvláštnostmi tamního trhu. Zhruba 80 procent obyvatel Indie jsou hinduisté. Nejen že tak na jídelníčku v tamní kantýně chybí vyhlášené masové kuličky, jejichž součástí je zapovězené hovězí maso, ale designéři si museli „vyhrát“ také u nábytku a dekorací se všemožnými náhražkami hovězí kůže. Z příborových setů rovněž zmizely nože. Indové totiž tradičně jedí rukama, a když už příborem, tak pouze lžící a vidličkou.

Pokud švédský nábytkářský gigant na indickém trhu nepohoří, plánuje příští rok začít prodávat zboží online. Další obchodní domy pak mají následovat v Dillí, Bombaji a Bengalúru.