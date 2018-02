Přes sto taxikářů vjelo do centra Prahy, způsobili kolaps tramvajové dopravy

PRAHA Více než stovka taxikářů vyjela v pondělí kolem 14:15 z pražského Strahova na protestní jízdu do Lazarské ulice, v jejím okolí chtějí na protest proti službám typu Uber jezdit do 19:00. Na Strahov se v pondělí vracet už nebudou a sejdou se zde znovu ve čtvrtek ve 13:00, řekli organizátoři protestu na Strahově.

Tramvaje v centru Prahy nabírají kvůli protestní jízdě zpoždění nebo jezdí odklonem.



Taxikáři požadují konec tzv. alternativní taxislužby. Ve snaze poukázat na nerovné podmínky uspořádali před dvěma týdny tři pomalé jízdy Prahou, kterými blokovali dopravu. V porovnání s těmito akcemi je v pondělí protestujících taxikářů méně a nechtějí blokovat dopravu u Staroměstského náměstí, kde se uskuteční přivítání s českými olympioniky.



„Prostě Evropská, Pařížská, Staroměstské náměstí a jeho okolí je pro nás tabu. Jsme přeci všichni vlastenci a nebudeme tímto ohrožovat oslavu národa s našima reprezentanty,“ uvedli na facebooku organizátoři protestu. Při předchozích protestních jízdách taxikáři nejdříve kroužili po magistrále, poté zvolili méně prostupné komunikace na vltavském nábřeží, což vedlo k větším dopravním zácpám.

Pondělní akci svolalo Sdružení českých taxikářů, které spolupořádalo protesty i v uplynulých týdnech.

„Cíl (protestu) je pořád stejný. Poukázat na to, že se tu stále nedodržuje zákon, že stále jsou tady nelegální řidiči, kteří jezdí pro služby Uber a Taxify. Nám nejde o to, aby se tyto dvě platformy zrušily, ale je to o tom, aby u nich tito řidiči přestali jezdit. Jsou to nelegální řidiči. Chceme jenom to, nic jiného, pouze dodržování zákona a jeho vymáhání,“ řekla mluvčí Asociace koncesionářů v taxislužbě (AKT) Karolína Venclová.

Uber by měl podle Venclové přiznat, že taxikáři mají pravdu. Kroky vlády připravit novelu zákona řešící taxislužbu jsou prý neuspokojivé, neboť chystaná novela neřeší současný stav. „Není to o tom, že by Uber odejít z trhu, ale měl by jakýmkoliv způsobem zajistit, aby jejich řidiči byli legální stejně jako my ostatní,“ řekla Venclová.

Na Strahově před odjezdem taxikářů promluvil rovněž majitel AAA Radiotaxi Jiří Kvasnička. Kritizoval například fungování komise na ministerstvu dopravy zabývající se problémem v taxislužbě, ministra v demisi Dana Ťoka (ANO), kterého vyzval k odstoupení, i primátorku Adrianu Krnáčovou (ANO). Kritizoval rovněž snahu legalizovat služby Uber. „Jestli chtějí legalizovat černé taxikáře, mohou z prodejce drog udělat alternativní lékárníky,“ řekl.

Firmy Uber a Taxify podle nespokojených řidičů taxi ignorují výzvu premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO), aby legalizovaly svou činnost. Ministr dopravy Ťok chce širší novelu zákona o taxislužbě, která vyřeší situaci kolem služeb typu Uber. Příprava a schvalování novely budou trvat asi rok.