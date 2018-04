Virtuální asistent MyTimi vybere dárek pro přítelkyni nebo zajde na úřad

PRAHA Představte si, že byste už nemuseli trávit hodiny na úřadech, reklamace by za vás vyřídil někdo jiný a plánování dovolené byste mohli úplně vypustit z hlavy. Tento bezstarostný svět není tak úplně nereálný. Český virtuální asistent MyTimi vám dokáže splnit takřka všechno, na co si vzpomenete.

Startup MyTimi, za kterým stojí tři investoři Jan Skovajsa, František Zeman a Matěj Turek, spustil testovací provoz během loňského července. Na začátku stály dvě asistentky a první úkoly od zakladatelů a známých. Poté, co doladili v MyTimi všechny detaily, spustili tvůrci v listopadu placenou verzi. Od letošního ledna služba funguje naplno. Nyní má za sebou společnost sídlící v Praze přes 1300 splněných úkolů. Denně zvládnou 10 až 30 objednávek, měsíčně počet úkolů narůstá asi o 40 procent.

Zakladatel startupu MyTimi Jan Skovajsa.

Za vznikem služby, která lidem šetří čas, stojí špatná zkušenost s úřady. „Nápad jsme nosili v hlavě už delší dobu. Hlavní podnět ale přišel během loňského února, kdy jsem byl na úřadě asi hodinu a na starost mě měla strašně nepříjemná paní. Nakonec jsem zjistil, že tam musím přijít znovu. To mě naštvalo a napadlo mě, jestli by to za mě nemohl udělat někdo jiný. Zároveň jsem si položil otázku, jestli by podobnou službu nevyužil i někdo další,“ řekl pro Lidovky.cz Jan Skovajsa, výkonný ředitel MyTimi.



Naplánuje dovolenou včetně letenek a pobytu

Mezi nejčastější úkoly, které zákazníci poptávají, patří plánování dovolené na míru. Asistent vyhledá a rezervuje letenky, ubytování či auto, vytvoří časový itinerář, případně vytipuje zajímavá místa v určité lokalitě. Timimu nedělá problém ani jednání s úředníky, mobilními operátory či nákup a dovoz zboží.



Služba MyTimi na svých stránkách uvádí, že zvládne opravdu téměř vše. Musí to být samozřejmě v mezích zákona. Některé činnosti jsou však pro Timiho složitější. „Narazili jsme například v bance. U založení bankovního účtu pro našeho klienta jsme měli problém. Jednou nám dokonce řekli, že bychom museli být disponenty toho účtu. Což je nevýhodné pro obě strany. Jinak se nám daří všechny záležitosti na úřadech řešit pomocí plné moci,“ popsala Timi Ludmila Nieslaniková.



Jak funguje služba MyTimi? Svůj úkol pošlete Timimu přes e-mail, sms nebo zprávu na FB Messengeru. Operátorkám můžete také zavolat.

Obratem se dozvíte cenu a čas, jak dlouho bude splnění úkolu trvat. Po odsouhlasení se o objednávku postará jeden z „Timíků“.

Po dokončení úkolu za službu zaplatíte. Pokud nejste s výsledkem spokojeni, tak můžete zaplatit odpovídající částku.

Průměrná cena úkolu je přibližně 200 korun. Jednodušší úkoly, například rezervaci konkrétních letenek nebo hotelu ale Timi udělá zdarma. Za 80 korun je i vybere a více než 400 korun potom stojí naplánování dovolené na míru. Podle tvůrce služby Jana Skovajsy téměř 70 procent zákazníků po bezplatném vyzkoušení u MyTimi už zůstane, postupně si na úsporu času navykne a zadává další úkoly.



Operátorky a jeden operátor se během služby setkají i s poměrně kuriozními úkoly. Podařilo se jim už například doručit narozeninový dort do Valencie, vypátrat ztracené svatební boty den před svatbou nebo koupit svatomartinskou husu, i když obchody měly vyprodáno.



„V posledních dnech nás zaskočil úkol, kdy jsme měli sehnat 500 větviček kočiček a rozvézt je klientům zákazníka. Abychom sehnali takové množství, tak bychom museli oběhnout všechny květinářství v okolí. Měli jsme ale štěstí a narazili jsme náhodou na majitele několika květinářství v Praze, který měl objednané velké množství kočiček,“ popsala Nieslaniková.



Různorodost úkolů patří k jednomu z mnoha důvodů, proč může někoho bavit to, co se ostatním nechce zařizovat. „Práce v MyTimi mě velmi baví, protože se u plnění úkolů dozvím spoustu informací, které využiji i v běžném životě. Je to opravdu různorodá práce. Nesedím jenom v kanceláři, ale někdy je potřeba vyběhnout ven a něco zařídit,“ vyjmenovala výhody své pracovní náplně Ludmila Nieslaniková.



MyTimi chce prorazit v Německu

20 000 úkolů do konce roku 2019, vybudování pobočky v Německu a mobilní aplikace, která usnadní komunikaci se zákazníky – to jsou plány Jana Skovajsy do budoucna. S MyTimi chce expandovat i mimo hranice Česka a zacílit na města s vysokou hustotou obyvatel. „Je pro nás klíčovější hustota obyvatel na konkrétním místě, než jaká to je země. Německo je atraktivní, protože má okolo měst Essen, Düsseldorf a Dortmund hodně obyvatel,“ sdělil Skovajsa.



Pracovní doba MyTimi je během pracovních dnů od 9 do 17 hodin. O víkendech zatím služba nefunguje, pouze můžete Timiho zaúkolovat a on práci dokončí v ponděli. Od května chtějí ale tvůrci rozšířit pracovní dobu i na víkendy.