Vláda nové sněmovně předloží stejný návrh rozpočtu na příští rok

PRAHA Vláda v pondělí potvrdila, že nově zvolené Poslanecké sněmovně předloží schválený návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 50 miliard korun. Informoval o tom v pondělí mluvčí vlády Martin Ayrer. Podle nastavených pravidel nově zvolená Sněmovna nemůže automaticky projednávat návrhy předložené předchozí Sněmovně.

Návrh rozpočtu, který vláda schválila na konci září, počítá s příjmy 1,31 bilionu korun a výdaji 1,36 bilionu korun. Rozpočet by měli poslanci schválit do konce roku, jinak by země musela hospodařit v rozpočtovém provizoriu.



Volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 29,64 procenta hlasů, druhá ODS měla 11,32 procenta, třetí Piráti 10,79 procenta, SPD 10,64 procenta, KSČM 7,76 procenta, ČSSD 7,27 procenta, KDU-ČSL 5,8 procenta, TOP 09 5,31 procenta a Starostové 5,18 procenta. ANO má ve dvousetčlenné Sněmovně 78 mandátů, ODS 25, Piráti a SPD shodně po 22, KSČM a ČSSD po 15, lidovci deset, TOP 09 sedm a Starostové šest.