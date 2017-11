Vláda schválila výjimky pro EET u postižených a pro prodej ryb

PRAHA Elektronická evidence tržeb (EET) se nebude vztahovat na předvánoční prodej ryb a na nevidomé a hluchoslepé podnikatele. Obě výjimky budou dočasné. Návrh ministerstva financí v pondělí schválila vláda, informovalo MF. Pro hluchoslepé a nevidomé podle materiálu ministerstva nyní neexistují na trhu vhodná pokladní zařízení.

Materiál uvádí s odkazem na odhady Národní rady osob se zdravotním postižením a Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, že evidovat tržby nebude muset 1000 až 2000 podnikatelů. Je to zhruba 0,5 procenta z celkového počtu dotčených subjektů. Opatření na jejich osvobození od EET by ale mělo být jen dočasné.



Stejně tak dočasná bude výjimka pro předvánoční prodej ryb. „Vynětí se bude vztahovat na období 14. až 24. prosince, a to na všechny druhy provozoven, ve kterých se budou zabíjet, porcovat a prodávat sladkovodní ryby,“ uvedlo MF. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že výjimka na prodej ryb je platná do roku 2019 včetně. „V tuto chvíli je to dočasná výjimka do té doby, než se to vyřeší systémově,“ uvedl.

Výjimka pro nevidomé skončí ve chvíli, kdy budou pro těžce zrakově postižené zpřístupněny příslušné informační systémy, tedy internetová aplikace Elektronická evidence tržeb a Daňový portál. Další podmínkou pro zrušení nařízení bude skutečnost, že na trhu budou k dispozici řešení pokladních systémů, které budou přizpůsobeny pro práci těžce zrakově postižených podnikatelů.

Kapři kvůli EET zdražovat nebudou

Předvánoční prodejci kaprů si loni zaregistrovali téměř 2500 prodejních míst. Místopředseda Rybářského sdružení ČR Ladislav Vacek tehdy řekl, že letos se s povinností EET buď razantně prodej ryb omezí, nebo kapři zdraží.

Do EET je zapojeno zhruba 159 tisíc podnikatelů. Zákazníkům vydali 3,3 miliardy účtenek. EET začala loni 1. prosince pro restaurace a ubytování a od začátku letošního března pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Třetí fáze začne 1. března 2018. Bude se týkat stánkového prodeje občerstvení bez zázemí pro hosty ve formě stolů a židlí, stejně jako prodeje na farmářských trzích nebo služeb účetních, advokátů a lékařů. Od června 2018 se do systému zapojí vybraní řemeslníci i další služby.