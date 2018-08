Vlak Slovenská strela odcestoval z Kopřivnice na opravu, bude stát 35 milionů

Kopřivnice (Novojičínsko) Legendární železniční vůz Slovenská strela vyrobený v roce 1936 v Tatře v pátek specializovaná firma odvezla z Kopřivnice na Novojičínsku, kde vlak léta chátral venku před muzeem, na dvouletou kompletní rekonstrukci do firmy ČMŽO v Hranicích na Přerovsku. Oprava bude stát 35 milionů. Souprava po rekonstrukci bude umístěna v Kopřivnici v novém depozitáři u nového muzea automobilů Tatra, bude opět schopná provozu a při zvláštních příležitostech vyjede na koleje. Novinářům to dnes řekli zástupci zúčastněných firem.

Se Strelou se přišly rozloučit desítky lidí. Pracovníci transportní firmy vůz nejprve pomocí navijáku pomalu naložili na dlouhý návěs. S ním pak řidič dlouhé minuty obratně manévroval a couval, až se dostal na silnici. Opravený vlak za dva roky přijede už po vlastní ose po kolejích.

„Naším hlavním záměrem je používat Slovenskou strelu jako lákadlo do nového krajského muzea, které vznikne na okraji areálu naší automobilky,“ řekl generální ředitel automobilky Tatra Trucks Radek Strouhal. Strela je podle něj v podstatě divem techniky a jedním z nejrychlejších vlaků, který kdy jezdil po českých kolejích.

Rekonstruována bude podle původní dokumentace. „Opraví se i to, co se v minulosti při některých necitlivých rekonstrukcích poškodilo. Bude plně pojízdná. Budeme dělat velmi výjimečné projížďky, tak aby se to vozidlo co nejméně poškodilo,“ řekl Strouhal.

Depo bude zhotoveno tak, aby návštěvníci viděli i podvozek. „Budeme ho i vysouvat před depo ven, aby trošičku lákal, aby se dal nastartovat a dal se ukázat i unikátní pohon, který tam je, protože to je v podstatě první hybridní vlak,“ řekl Strouhal.

Restaurátor Jan Palas řekl, že pohon Strely byl unikátní v tom, že kombinoval výhody pohonu elektrickým motorem a současně motorem spalovacím. „Jeho přednost byla hlavně v tom, že měl výborné trakční vlastnosti, výborně se rozjížděl a byl úspornější,“ řekl Palas.

Práce na rekonstrukci Strely podle něj bude náročná, zahrne spoustu materiálů a množství úplně odlišných konstrukčních celků. „Nejnáročnějším úkolem týmu bude skloubit dva protichůdné požadavky, a to je na jedné straně poměrně přísná legislativa pro provoz drážních vozidel, tedy dnešní předpisy, dnešní normy, a na druhé straně historický vzhled vozidla a navrácení původního provedení,“ řekl restaurátor.

Náročné podle něj bude také opravit patentem chráněný hnací agregát inženýra Josefa Sousedíka. „To je věc náročná ani ne možná po stránce mechanické, ale zejména elektrické. To elektrické ovládání agregátu je věc dnes už neznámá,“ řekl Palas.

Náklady na projekt včetně výstavby depozitáře činí 118 milionů korun, z čehož téměř 80 milionů tvoří dotace. „Nové muzeum vozů Tatra získá exponáty i díky tomu, že jsme odkoupili od soukromého sběratele mimořádně cennou sbírku užitkových a speciálních tatrovek,“ uvedl spolumajitel automobilky Tatra Trucks René Matera.

Muzeum bude provozovat kraj, jemuž Tatra darovala pozemek s halou bývalé slévárny. Počítá se s koordinací se současným Technickým muzeem Tatra. Předpokládané náklady na výstavbu muzea přesahují 120 milionů korun. „V současnosti ve veřejné soutěži vybíráme zhotovitele stavby a finalizujeme návrh expozice nového muzea,“ uvedl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO).

Slovenská strela je jedinou movitou památkou v Moravskoslezském kraji. Motorový vůz byl nasazený na trati Praha - Bratislava, i proto dostal pojmenování Slovenská strela. Jezdil s jedinou zastávkou v Brně a byl to tehdy nejrychlejší spoj, který jezdil po československých kolejích. Trasu urazil za čtyři hodiny a 50 minut.

Po začátku druhé světové války byla Slovenská strela odstavena kvůli nedostatku pohonných hmot. Po válce ještě vůz chvíli jezdil hlavně jako ministerský nebo vládní vlak, vozil i představitele Československa na procesy do Norimberku. Jezdil ještě v 50. letech, pak byl vyřazen. Vlaky Slovenská strela byly vyrobeny dva. Jeden později vyhořel a druhý se dostal v roce 1960 do kopřivnického muzea. Dlouhá desetiletí je jedním ze symbolů města.