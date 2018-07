Vlakem k moři i za pár stovek. Cesta vysokorychlostním vlakem po Evropě může být levnější než autobusem

PRAHA Letmý pohled na ceník vlakových spojů do zahraničí řadu lidí od cesty po železnici odradí. Při bližším zkoumání ale existuje i řada výhodných nabídek, s nimiž vyjde pohodlná cesta po kolejích mnohem lépe než autobus. Na dráze totiž funguje podobný systém jako u letadel – levnější místa se dají pořídit s předstihem, případně v akci.

Například z Prahy do Bruselu může cesta – i s využitím vysokorychlostních vlaků – stát pouhých 500 korun. Pořídit se dá dokonce přes e-shop Českých drah, které jinak tuto jízdenku bez akce prodávají za více než jedenáctinásobek – 5600 korun. Vyplatí se proto i ke geograficky bližší cestě do západní části Německa.

Co České dráhy k takové politice vede? „Chceme nabídnout dostupné cestování a oslovit další zákazníky. Tento systém slev nám jich přináší velké množství,“ vysvětluje mluvčí Petr Štáhlavský.

Důležité je vědět, že možnost levné jízdenky existuje. Na tuto cenu se ale dostane jen ten, kdo si ji koupí včas. V každém vlaku je takových míst omezený počet, který dopravci nechtějí zveřejňovat. Někdy může jít o šest míst v celé soupravě, jindy o stovky.

Brusel i Jadran za 500 Kč

Do Bruselu se dá nyní za 500 korun pořídit jízdenka pro cestu v první půli července jen na nepohodlný noční spoj s přestupem ve Frankfurtu ve tři hodiny ráno. Už 17. července je ale za stejnou cenu k mání denní spojení s přestupem v Berlíně a Frankfurtu – cesta trvá 11 hodin. Autem to může být v závislosti na provozu osm až dvanáct hodin, palivo vyjde minimálně na 1500.

Do Bruselu se dá levně dostat i letecky. Ryanair na letní sezonu nabízí letenky za částky, které se pětistovce blíží. Což je výhoda pro ty, kteří chtějí zároveň zkusit rychlé německé vlaky. Pokud není atraktivní cena i na cestu zpět, je možné vrátit se letadlem.



Existují ovšem místa, kam levná letadla z Česka nemíří, například k oblíbenému Jadranu. V tomto případě už samotné České dráhy tolik nepomohou. I tak lze dojet do slovinského Koperu či chorvatské Rijeky za částku kolem 500 korun. Jízdenky je však třeba kombinovat.

České dráhy nabízejí za 230 korun cestu z Prahy do rakouského Lince, odkud lze využít některou z akčních jízdenek Rakouských železnic. Omezený počet je jich k mání za devět, 19 a 29 eur (v přepočtu 235 až 755 korun). I nejvyšší suma představuje zlomek běžných cen. Rodiny pak ocení, že k akčním nabídkám se za děti do 15 let neplatí, a to ani při cestě první třídou.

Podobné akční nabídky mají Německé dráhy. Spojení z Prahy do Paříže nebo na francouzskou Riviéru včetně cesty vysokorychlostními vlaky TGV s nimi vyjde na 1100 až 1300 korun podle počtu osob. Opět jde jen o zlomek běžné ceny. Londýn pak včetně jízdy tunelem pod Lamanšským průlivem stojí kolem dvou tisícovek za jeden směr.

České dráhy nabízejí výhodné jízdenky prakticky do všech okolních zemí. Z Prahy se lze do 500 korun vedle Bruselu dostat do Varšavy či řady měst v rakouských Alpách, a to i do blízkosti švýcarské, italské nebo slovinské hranice. Ještě levněji pak do Krakova, Budapešti a Berlína. Na 1100 korun může vyjít noční vlak do Curychu včetně příplatku za lůžko v kupé pro tři cestující. Tato cena je k mání i na léto.

Prázdninové akce

Na prázdniny existují i speciální časové jízdenky. České dráhy nabízejí týden neomezeného cestování po Česku za 790 korun, dva týdny pak za 1190 korun. Se zákaznickou kartou cestující zaplatí ještě méně. Podobná nabídka platí na Slovensku, kde týden vyjde v přepočtu na 750 korun.

Mladí lidé mohou takto procestovat i Rakousko. Jízdenka platná od 2. července do 7. září je k mání zhruba za 1500 korun do věku 20 let a za 2300 pro mladší 26 let. Neplatí ale v nočních vlacích a na turistických horských tratích.

Rakušané a Němci nabízejí také celodenní jízdenky, které jsou atraktivní hlavně při vyšším počtu osob. Výlety po Bavorsku či Rakousku lze podnikat za necelé dvě stokoruny na osobu a den.

Starší cestující to mají ještě jednodušší. Na Slovensku (od 62 let) a v Maďarsku (od 65 let) mohou vlaky používat zcela zdarma, připlácet si musejí jen za spoje Intercity.

Na Slovensku mohou zdarma jezdit i studenti a žáci. Stačí s potvrzením o věku (do 15 let) či o studiu a s fotografií zajít do prodejny jízdenek a nechat si vystavit potřebný průkaz.