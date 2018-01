Vlakem zdarma? Ve špičce to možná nebude platit, říká Ťok

PRAHA Studenti a senioři jezdící ve vlacích zdarma by státní kasu vyšli na několik miliard ročně. Systém může platit už za několik měsíců, říká v rozhovoru pro LN ministr dopravy Dan Ťok.

Vládní plán, oznámený minulý týden, začíná nabývat jasnějších obrysů. Volné jízdné ve vlacích pro seniory a studenty budou nabízet nejen České dráhy, ale i soukromí dopravci, aby nebyli vůči státnímu molochu v nevýhodě. Úplně bezplatné to ale nebude.

„Chceme zavést jakýsi senior pas a junior pas, aby existoval poplatek za to, že tyto skupiny budou moci jezdit zdarma. Budeme tak chtít regulovat počet lidí, kteří to budou využívat. Uvědomujeme si, že jsou trasy, kde to jednoduché nebude,“ připouští ministr dopravy Dan Ťok (ANO).

LN: Jak by to tedy mělo vypadat?

Nejprve musíme dokončit debatu na ministerstvu. Pak se bude pokračovat na vládě, kde budeme k tématu muset všichni zaujmout stanovisko ohledně ceny a všech možných souvislostí. Chceme se co nejvíce poučit z problémů okolních zemí a předejít jim.

LN: Slovensko či Maďarsko už podobná opatření zavedly. V čem se můžete poučit?

Chceme jasně říci, že služba není úplně zdarma. Lépe řečeno, že je třeba se zaregistrovat a zaplatit roční poplatek. Bez toho museli na Slovensku přikročit k určité regulaci: těchto lístků je nyní ve vlaku omezené množství – pokud se nezaregistrujete a není volné místo, tak na tento lístek nemůžete jet. Už nyní jsou například v okolí Prahy vlaky v době dopravní špičky hodně plné. Proto hledáme způsob, jak to udělat, aby nebylo narušeno pohodlí ostatních cestujících. A abychom nezpůsobili velký problém dopravcům.

Ministr dopravy Dan Ťok.









































LN: Bude i u nás nutné, aby se lidé před jízdou registrovali? Budou místa zdarma omezená?

Tak to mají na Slovensku; nechci říci, že to tak bude i u nás. Možné je třeba to, že ve špičce, v některých hodinách, by volné jízdné neplatilo, aby dostali přednost ti, kteří jedou do práce. Tím pádem bychom cestující trochu rozprostřeli i do období mimo špičky, kdy jsou vlaky prázdnější. Zatím jde ale spíše o myšlenky, nic není definitivní.

LN: Kapacita může být problém nejen u příměstských linek, ale třeba i u dálkových spojů. Uvažujete o tom, že byste některé spoje ze systému zcela vyřadili?

Tuto variantu příliš nepodporujeme, protože chceme být fér ke všem. Kdybychom do systému zařadili třeba jen vlaky objednávané státem či kraji, vypadli by z něj ostatní dopravci. Tento krok nemá být primárně pomoc Českým drahám, má to být způsob, jak pomoci seniorům a studentům.

LN: Volné jízdné bude tedy dostupné u všech dopravců?

Ano. Nechci, abychom se s někým dohadovali, že dáváme nedovolenou podporu ČD. To byl ostatně jeden z problémů na Slovensku, že volné jízdné platilo jen pro státního dopravce.

LN: Uvažujete o tom, že na některých vytížených trasách by ČD přidávaly spoje? Na řadě z nich jsou už cestující zvyklí na moderní vlaky a tolik jich státní dopravce zase nemá...

To potřebujeme s ČD probrat. Zatím nevíme, jaký nárůst cestujících bude a zda by dopravce potřeboval také nové soupravy. I to je jedna z věcí, o nichž se bavíme.

Dan Ťok ve volebním štábu ANO.

































LN: Kdy opatření zavedete?

Nemusí to být zákonem, ale třeba vyhláškou nebo nařízením vlády. Předpokládám, že to vláda může přijmout v relativně krátké době. Musíme provést analýzu, co vše to může znamenat. Vláda je teoreticky schopná takové nařízení přijmout v řádu měsíců, do čtvrt roku. Je ale třeba mít celý systém nachystaný tak, aby neměl dětské nemoci a fungoval.

LN: Máte spočteno, kolik peněz bude volné jízdné stát navíc?

Odhady máme, ale záleží na tom, jak velká bude spoluúčast cestujících. Určitě to budou jednotky miliard korun ročně.

LN: Kde ty peníze vezmete?

Museli bychom najít peníze z rozpočtu nebo jinde. Platilo by je ministerstvo dopravy, nepřenášeli bychom to na nikoho jiného.

LN: Vlaky zdarma mají vyřešit režijní jízdenky. Jak tomu přesně rozumět?

Odboráři namítali, že bychom seniorům, kteří pracovali na dráze, režijku sebrali. My na to říkáme, že by bylo dobře, aby na volné jízdné měli nárok všichni senioři, nejen ti, kteří pracovali na dráze. Ti za ni platí ročně 600 korun. Podobný poplatek bychom zavedli i pro ostatní.

LN: Slevy se nebudou týkat autobusových dopravců. Neobáváte se, že se budou bouřit, protože jim může ubýt část pasažérů?

Dočetl jsem se, že se toho obávají a vyzývají k tomu, aby měli stejné podmínky jako železniční dopravci. Nejsem si úplně jistý, že ta obava je namístě. Jsou oblasti, kde se už dnes jezdí hlavně vlakem. A to platí i naopak, takže nečekám, že by se situace nějak radikálně změnila.

LN: Není návrh v ohrožení kvůli politické situaci, když Česko nemá vládu s důvěrou?

Tohle může přijmout vláda jako nařízení, nevidím důvod, proč by to nešlo stihnout. Případně toto opatření připravíme pro další kabinet. Předpokládám, že i v něm může být Andrej Babiš, a ministerstvo dopravy to zavede, ať ho povede kdokoliv.

LN: Zaznívá i kritika, že jde o populistické opatření. Co vy na to?Jestli populismus znamená, že dáváte lidem nějaké benefity, tak ano. Jsme tady od toho, abychom lidem pomáhali. Kdybychom chtěli být populisté, zavedeme volné jízdné až před dalšími volbami, ne krátce po nich.