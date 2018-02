Vlaky na Berounsku, Příbramsku a Rakovnicku se zapojí do PID. Ceny se sníží i o třetinu

PRAHA Vlaky Českých drah na Berounsku, Příbramsku a Rakovnicku se od neděle zapojují do Pražské integrované dopravy (PID). Cestování by díky tomu mělo až o třetinu zlevnit. Ve vlacích bude možné využívat jak předplatní kupony PID, tak nově i jízdenky PID pro jednotlivou jízdu.

Do systému se zapojí i rychlíky, což by mělo ulehčit osobním vlakům, které jsou hlavně ve špičkách velmi vytížené. Předpokládá se, že řada pasažérů jezdících pravidelně do Prahy dá přednost rychlíkům, a tím se uvolní kapacita v osobních vlacích pro další cestující.



Naposledy se mapa rychlých železničních spojení rozšiřovala v prosinci, kdy na ní přibyly přímé vlaky z Benešova, Kolína a Kutné Hory. Na jízdenky PID se lidé nově dostanou z Prahy také do Rakovníka, Kařezu nebo Příbrami. V úseku Praha-Kladno už jízdné PID v rychlících platí, nově se od neděle připojí na této lince do systému PID úsek Kladno-Rakovník.

Ve srovnání s klasickými traťovými jízdenkami lidé podle organizace Ropid ušetří měsíčně stokoruny. Například za měsíční jízdenku ČD na trase Hořovice-Praha-Smíchov dosud cestující platil 2520 korun. Pokud nově využije měsíční časový kupon PID pro Prahu a šest pásem, vyjde ho měsíc cestování na 1900 korun včetně možnosti cestovat MHD po Praze. Pokud nevyužívá městskou dopravu, měsíc dojíždění z Hořovic na Smíchov ho bude stát 1560 korun. Ještě víc lze ušetřit při pořízení čtvrtletních kuponů PID pro šest pásem, konkrétně na trase Praha-Smíchov-Hořovice je pak úspora až 3060 korun.