Vodafone mění světovou strategii. Novinky pro Česko představí odpoledne

LONDÝN Britský Vodafone mění strategii v celé skupině. Ve čtvrtek společnost oznámila, že se připravované marketingové změny dotknou všech 36 zemí, v kterých skupina působí. V Česku novinky představí odpoledne.

Skupina podle svého oznámení změní marketing a své značky. Kampaň má zaštítit nové marketingové heslo „The future is exciting. Ready?“ s tím, že první část se bude překládat do lokálních jazyků. V češtině by tak slogan mohl znít „Budoucnost je vzrušující. Ready?“ Novinky Vodafone prý doplní největší reklamní kampaní ve své historii.

Jak připravované změny dopadnou na český trh, zveřejní Vodafone na tiskové konferenci ve čtvrtek odpoledne. Z oznámení skupiny není jasné, jak konkrétně dopadne změna na zákazníky operátora a jestli ji doprovodí i změna tarifní nabídky. Generální ředitel českého Vodafonu Jiří Báča však serveru Lidovky.cz potvrdil, že tuzemská dcera představí více novinek, než kolik uvádí oficiální oznámení.

Operátoři v Česku dlouhodobě čelí kritice za nedostatečný příděl mobilních dat ve svých tarifech, na který reagovali novými nabídkami. Vodafone na začátku února nabídl nový rodinný tarif v podobě čtyř SIM karet s neomezeným voláním, SMS a sdíleným internetem v objemu 40 GB za dva a půl tisíce korun.



T-Mobile poté v dubnu spustil novou řadu tarifů s vyšším obejemem dat. Vodafone na to zareagoval vlastním zvýšením objemu dat na tarifech pro individuální zákazníky, zároveň ale navýšil jejich cenu.



Skupina Vodafone je druhým největším operátorem na světě. Česká pobočka je nejmenším z trojice operátorů. V pololetí měla tuzemská pobočka zhruba 3,7 milionu klientů. Finanční výsledky skupina v Česku nezveřejňuje. Největším mobilním operátorem je T-Mobile, který měl v polovině roku 6,2 milionu mobilních zákazníků, druhé O2 ze skupiny PPF má 4,9 milionu klientů.