VW chce přistřihnout křídla své ‚mladší‘ sestře. Ať se Škodovky vyrábějí také v Německu

PRAHA Vedení a odbory německé automobilky Volkswagen chtějí podle zdrojů agentury Reuters omezit vnitřní konkurenci, kterou pro značku VW představuje sesterská Škoda Auto. Zároveň požadují přesun části výroby mladoboleslavské automobilky do Německa a vyšší platby za sdílené technologie, které Škoda využívá.

Škoda Auto se svými 27 tisíci zaměstnanci je přitom tahounem české ekonomiky a na HDP země se podílí zhruba sedmi procenty.



Rostoucí firmě se také daří v posledních letech zvyšovat zisk. V ziskovosti mladoboleslavská společnost překonala i koncernovou sestru Audi a v rámci skupiny má vyšší marži už jen výrobce sportovních vozů Porsche. Ziskovost značky VW přitom klesala.



Škoda Auto V číslech za rok 2016 Počet prodaných vozů:

1 126 477

Největší odbytiště : Čína

Tržby: 348,0 mld. Kč

Zisk: 25,2 mld. Kč

Zaměstnanci: 27 462

Továrny v ČR:

- Mladá Boleslav

- Kvasiny

- Vrchlabí

Podle ministr průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka (ČSSD) nemá nyní smysl spekulovat o případných dopadech na českou automobilku. „Je důležité vyčkat na případné konkrétní rozhodnutí. Zda vůbec a v jaké podobě by mohlo být, ale není ještě zcela zřejmé. Každopádně Škodovka a automobilový průmysl jako takový mají v české ekonomice významnou pozici a mým cílem je, aby i do budoucna zůstaly konkurenceschopní,“ řekl serveru Lidovky.cz. „Vím, že to je diskuze, která se v rámci koncernu VW již nějaký čas odehrává,“ dodal.

„V posledních letech tohle téma žilo intenzivně spíše v mediálním prostoru mimo koncern nežli reálně uvnitř Volkswagenu. Škoda je perlou v koruně značek VW a její úspěch je úspěchem celého koncernu. Věřím, že takhle se na to dívá i současné vedení ve Wolfsburgu a nebude dělat nic, co by růst Škodovky ohrožovalo,“ řekl Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula podle ČTK vidí za snahou o přesun výroby záměr VW získat peníze na ztráty po aféře dieselgate. „Jednoznačně se tady projevuje, že jsme záložní německou ekonomikou, ale není možné, aby to ve finále dopadlo tak, že tady zavřeme závod společnosti VW ne proto, že by byl špatný, ale protože někdo chce stále víc peněz,“ uvedl.



Stupňující se rivalita

Příznivé recenze a ziskovost automobilů značky Škoda podle agentury Reuters stupňují rivalitu uvnitř koncernu Volkswagen v době, kdy značka VW směřuje k rušení tisíců pracovních míst v rámci odbourávání nadbytečných kapacit v německých továrnách a plánuje úsporná opatření.



Německé odbory vidí v úspěchu škodovek hrozbu, ale zároveň i potenciální záchranné lano. Podle zdroje blízkého dozorčí radě VW požadují, aby se část produkce škodovek přesunula do německých továren, které nyní nejsou plně využité. Produkce dalších vozů by tak vynahradila klesající výrobu VW Passat a stárnoucího modelu Golf, která ohrožuje pracovní místa.



Odboráři tvrdí, že VW má Škoda neférovou výhodu, protože kombinuje německé technologie s levnou českou pracovní silou. Podle statistiky berou čeští zaměstnanci ve zpracovatelském průmyslu v průměru 10,10 eura, zatímco v Německu mají jejich kolegové plat 38,70 eura.

„Jednou z klíčových výhod koncernu Volkswagen je možnost sdílení výrobních kapacit napříč značkami. Škoda Auto takto například zajišťuje výrobu vozů Seat ve svých závodech v Mladé Boleslavi a Kvasinách, nebo naopak využívá kapacit závodu Volkswagen v Bratislavě pro výrobu modelu Škoda Citigo,“ řekl ČTK mluvčí Škody Auto Zdeněk Štěpánek.



Předseda podnikové rady Škody Auto Jaroslav Povšík již minulý měsíc upozornil na možnost přesunu výroby následníka modelu Superb do Německa. „Zvažuje se přesun následníka modelu Superb do daleko dražší lokality v Německu, čemuž hodláme zabránit,“ řekl.

Důvodem pro zvažovaný přesun měla být nedostatečná kapacita automobilky, která nestíhá uspokojovat poptávku. Škoda zároveň podobně jako další české průmyslové firmy řeší nedostatek zaměstnanců.

Jiné trhy a klientela

Za snahou omezit přímou konkurenci od Škody stojí podle Reuters ředitel značky VW Herbert Diess. Na schůzi vedení volal po větším rozdělení cílových trhů a klientely značek, zvláště kvůli plánované výrobě elektromobilů. Agentuře Reuters to potvrdili tři nejmenovaní manažeři.

„Na budoucí pozicování značek se díváme, ale diskuze stále probíhají,“ řekl k situaci bez dalších komentářů mluvčí skupiny Volkswagen.

„Místo, abychom upírali naši snahu na porážku Tesly, vedeme zbytečný vnitřní konflikt,“ řekl Reuters nejmenovaný manažer německé automobilky. Volkswagen prý chce upevnit pozici své nejprodávanější značky VW před příchodem plánované vlny nových elektrických vozů.



Napětí ve skupině by mělo dál růst před schvalováním investičního rozpočtu na příští rok, které proběhne 17. listopadu.

Jak bude při řešení problému postupovat šéf skupiny Volkswagen Matthias Müller zatím není jasné. Ve vedení firmy však polovinu míst drží zástupci odborů. Dvě místa pak má i spolková země Dolní Sasko, které také požaduje zachování německých pracovních míst.

„Věřím, že všechny plánované investice koncernu ve Škodě Auto budou dále pokračovat. Je to důležité nejenom pro budoucnost Škody, ale i pro posun naší ekonomiky směrem k inovací a výrobám s vyšší přidanou hodnotou,“ prohlásil ministr Havlíček.