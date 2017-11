Volkswagen investuje v Číně 10 miliard eur do aut s elektrickým pohonem

PEKING Německá automobilka Volkswagen hodlá během příštích sedmi let společně s čínskými partnery investovat deset miliard eur (256 miliard Kč) do vývoje a výroby automobilů s elektrickým pohonem. Uvedl to ve čtvrtek šéf čínských aktivit Volkswagenu Jochem Heizmann. Upozornil zároveň, že trh s elektromobily v Číně se rozvíjí rychleji než v jiných částech světa.

Volkswagen podle Heizmanna hodlá do roku 2020 zvýšit prodej automobilů s elektrickým pohonem v Číně na zhruba 400 000 vozů ročně. Do roku 2025 pak počítá s nárůstem na 1,5 milionu vozů ročně, uvedla agentura DPA.



Čína, která je největším automobilovým trhem na světě, chce výhledově zcela zakázat prodej aut se spalovacím motorem, aby tak zlepšila kvalitu ovzduší. Do roku 2025 by se měly na prodeji osobních aut v Číně minimálně jednou pětinou podílet elektromobily.

Heizmann ve čtvrtek uvedl, že plánovaný společný podnik na výrobu elektromobilů s čínskou společností Anhui Jianghuai Automobile (JAC) je „na dobré cestě“. Společný podnik by měl přijít s prvním automobilem v první polovině příštího roku.