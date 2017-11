Vracel se do Českého ráje, teď to bude mít z Číny šéfdesignér Volva daleko

Ženeva Thomas Ingenlath je automobilový designér, který je dobře známý i českému publiku. Vždyť v letech 2000 – 2006 působil coby šéfdesignér české Škody Auto. Za manželku má Češku a do země se vrací v létě na chatu v Českém ráji. Teď to ale bude mít docela daleko, jelikož byl převelen do Číny.

Automobilka Volvo se rozhodla, že svou „tuningovou“ značku Polestar povýší na samostatnou automobilku. Její kompletní zázemí vzniká v čínském Chengdu a právě tady bude Thomas Ingenlath nově úřadovat.



Z pozice šéfdesignéra značky Volvo, na kterou nastoupil v roce 2012, se totiž posune do role šéfa nové značky Polestar. Jeho první studie, kterou pro Volvo vytvořil a která se jmenovala Volvo Concept Coupé, se v roce 2019 dostane do sériové výroby coby Polestar 1.

Ovšem ještě než k tomuto posunu došlo, věnoval se Ingenlath naplno modelové řadě Volva. Tu v minulých letech kompletně přebudoval a dal vozům zcela novou tvář, největšími novinkami jsou jarní nová generace modelu XC60 a podzimní novinka v podobě crossoveru XC40.

Právě při příležitosti uvedení modelu XC60 jsme měli příležitost si Thomasem Ingenlathem krátce popovídat. A už tehdy bylo jasné, že má hodně velké ambice.

LN: XC60 byl velmi úspěšný model a stále se skvěle prodával. Jak se v takové situaci připravuje nástupce?

Je to klasická situace. A já děkuji za to, že nejsem jediný designér, který musí vymýšlet nástupce pro velmi úspěšné auto. Nejlepší, co můžete v takovém případě udělat, je zapomenout na to břímě a přijít s něčím novým.

LN: Jde to, zapomenout?

Ano, musím. Když chcete být opravdu dobrý designér, musíte čas od času zapomenout na souvislosti. Je to o tom být vlastně trochu nezdvořilý, říci „pojďme, je čas udělat něco nového“. Někdo by mohl navrhnout, že ten nový model přichází zbytečně brzy.

Jenže my tu máme zcela novou techniku, zbrusu nový palubní systém, lepší motory a podobně. A to všechno prostě musíme zákazníkům naservírovat. Nemůžeme si říci, že to staré je pro ně dost dobré. Takže musíte být odvážní a říci si, že jakkoli dobré je to, co máme teď, jsme tu od toho, abychom připravili něco nového.

LN: Nového jako dřevěné obložení interiéru, které vypadá jako naplavené dřevo?

Tohle je samozřejmě trochu o marketingové komunikaci. Samozřejmě nejde o naplavené dřevo, ale v jeho vzhledu a struktuře jsme našli velkou inspiraci. Dřevo omyté vodou vidíme ve Švédsku často, najdeme ho i nedaleko naší továrny. A tak jsme se rozhodli z toho udělat charakteristický prvek interiéru.



Myslím si, že tím pomáháme odstartovat určitou éru, kdy klasické klišé v podobě hnědého leštěného dřeva najednou přijde lidem neatraktivní. Myslím si, že tohle by mohl být materiál, který by si zákazníci mohli do svých aut kupovat například namísto různých kovových obložení interiéru. Z hlediska materiálu je to přírodní dřevo, která má speciální povrchovou úpravu, díky které má krásný stříbřitý povrch a je v něm cítit jeho struktura.

LN: Co zákazníky na Volvech přitahuje?

Myslím si, že Volvo je taková uvěřitelná alternativa. Okolo nás je spousta hodně dobrých aut, takže zákazník má velký výběr. Mě přitahuje ta samotná podstata firmy, která má od počátku přístup, ve kterém se nesnaží tvrdit, že jejich auto bude kdovíjak rychlé na Nürburgringu. Podle mě je v tomto případě automobilový průmysl posedlý něčím, co je zcela irelevantní pro každodenní užívání auta.



Volvo se soustředí na věci, na kterých záleží. Ano, na Nürbrurgringu můžete auta vyvíjet, ale na silnici chci, abych se v autě cítil jako doma a bylo mi v něm příjemně. Aby mě bezpečně dovezlo do toho skutečného domova. To Volvo umí a je to na něm přitažlivé.

LN: Jak se změní budoucí auta, až budou elektrická a samořiditelná?

Je to zcela jistě nová a zajímavá éra automobilového designu. Je velmi zajímavé s nimi pracovat. Rád bych ale zmínil, než se všichni nechají unést, že i v dobách elektrifikace budou stále potřeba určité nárazové struktury a stále tu budou otázky chlazení, které budou muset inženýři a designéři řešit. Takže se najednou neocitneme v ráji, kde bychom si mohli malovat jakákoli auta.

LN: Myslíte si, že přijde jednou budoucnost, kde auta nebudou muset být navrhována s ohledem na bezpečnostní předpisy?

Ano, určitě. Autonomní řízení úrovně 5 nám přinese tuhle svobodu, nebudeme muset zvažovat nárazové struktury automobilu. Budeme si totiž jisti tím, že se nic takového nestane. Ale to je ještě docela daleko.

LN: Nebudou ale tahle autonomní auta po designové stránce nudná?

Věřím tomu, že i v takové době tu bude prostor pro vyjádření vlastní osobnosti. Můžeme si to představit jako příklad Londýnského taxíku, který měl v minulosti jasnou identitu a je ikonou. Takže i Volvo bude v budoucnu něčím, co bude nadále vyjadřovat samotné Volvo a jeho hodnoty. Myslím si, že ani v tomhle sektoru mobility nezapomeneme na to, že existují různé způsoby vyjádření osobnosti.