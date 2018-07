Vratné kelímky na kávu jako řešení nadbytečných plastů? Kavárny v Olomouci jsou průkopníky

OLOMOUC Půjčte si kelímek – tak se jmenuje projekt, který má za cíl omezit spotřebu plastových kelímku na kávu. Zákazníci některých olomouckých kaváren si mohou za 50 korun zakoupit vratný kelímek, objednat si do něj kávu a šetřit tak přírodu. O ekologický projekt už projevilo zájem několik kaváren z dalších měst. Jedná se o první systém zálohovaných kelímků na kávu v Česku.

Za zálohovacím systémem stojí tři kavárny v Olomouci - Café La Fée, Kafe Kodó a Naše Café. Inspiraci tvůrci našli v Německu, kde stejný systém funguje už delší dobu. „Navázali jsme spolupráci s tamními zástupci projektu CupForCup, poskytli nám know-how a také samotné kelímky, které jsou na opakované využití testované,“ řekl pro Lidovky.cz Jan Havránek, jeden ze spolutvůrců projektu Půjčte si kelímek a provozní kavárny Café La Fée v Olomouci.



Přidat se chce Praha, Brno i Ostrava

Do projektu se zatím zapojilo pět olomouckých kaváren, kromě tří zmiňovaných ještě Kafe Na Střelnici a Kavárna Metropol, která je umístěná v budově kina. Do seznamu ekologicky smýšlejících provozoven se však chce zapojit řada dalších. „Po týdnu, co jsme projekt spustili, je zájem o kelímky enormní, a to nejen u olomouckých podniků. Zatím mě oslovila téměř polovina kaváren v Olomouci, ozvali se také z Prahy, Brna a Ostravy. Postupně chceme přidávat další místa a do konce roku bychom chtěli projekt dostat i za hranice Olomouce,“ sdělil Havránek.



Princip projektu Půjčte si kelímek je jednoduchý. Zákazník si může v kavárnách vybrat, zda si kávu s sebou vezmou do běžného nebo do vratného kelímku. Pokud si vybere vratný, tak za něj zaplatí 50 korun. Zálohu dostane zpět, až kelímek vrátí do jakékohokoliv podniku, který je v projektu zapojený.



Podle odhadů se v Olomouci každý měsíc v Olomouci spotřebuje 6 až 8 tisíc kelímků na kávu. Toto číslo vychází ze spotřebitelského průzkumu od německého projektu CupForCup. Olomoučtí tvůrci číslo odvodili podle velikosti města. „Myslím si, že je to číslo ještě podhodnocené, protože když si to číslo rozpočítáte na 25 až 30 kaváren v Olomouci, tak vám vyjde na každý den pouze 10 kelímků,“ dodal Havránek.



Kelímky na kávu nemusí končit na skládce

Technologicky se běžné kelímky na kávu téměř nedají recyklovat. Vyrábí se totiž jako kombinace plastu a papírové fólie uvnitř, která zajišťuje, že se kelímek nepromočí. Separace obou látek je obtížná, a u nás se tyto kelímky nerecyklují. Kompostovací varianta podle Havránka nemá smysl, protože se v Česku průmyslově příliš nekompostuje, kelímky tak nejčastěji končí na skládkách. Speciální vratné kelímky jsou vyrobené z polypropylenu a při správné péči by měl jeden nahradit až tisíc jednorázových. Navíc jsou vyrobené z recyklovatelného materiálu a po vyhození tak mohou posloužit jako surovina.



Reakce zákazníků jsou podle provozního Café La Fée z velké části pozitivní a téměř všichni si údajně vyberou ekologickou variantu kelímku. Projekt organizátoři spustili teprve 23. července, další kavárny, které mají zájem, zapojí až v polovině srpna. Kvůli velkému zájmu totiž musí objednat větší množství kelímků.