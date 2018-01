Vrtkavý bitcoin udělal z bratrů, kteří žalovali Facebook, už jen exmiliardáře

NEW YORK Dvojčata, která se proslavila tím, že neúspěšně žalovali zakladatele Facebooku a stali se miliardáři, díky investicím do bitcoinu, radikálně zchudla. V posledním měsíci hodnota digitální měny bitcoin totiž klesla zhruba o třetinu a z bratrů Winklevossovích se najednou staly už jen exmiliardáři.

Hodnota digitální měny bitcoin v minulých letech prudce rostla a nejvíc toho využili bratři právě Winklevossovi, kteří ve velkém tuto měnu nakoupili už v roce 2013. Se zprávou přišel britský deník The Independent, který uvedl, že dvojčata si vydělala přes miliardu dolarů. V posledním měsíci minulého roku se ale bitcoin propadl o 37 procent a podle odhadů tak bratrům v peněženkách zůstalo „jen“ 739 milionů dolarů.



Cameron a Tyler Winklevossovi před lety studovali společně se zakladatelem Facebooku, Markem Zuckerbergem, na Harvardu. Kvůli této sociální síti se dostali do sporu poté, co dvojčata obvinila svého spolužáka z toho, že jim nápad na Facebook ukradl. Zuckerberg proto bratrům vyplatil 65 milionů dolarů. Winklevossovi z těchto peněz v roce 2013 investovali 11 milionů dolarů do bitcoinu. Tento tah se jim vyplatil a pomohl jim stát se miliardáři.

V době, kdy bratři do kryptoměn investovali, se jeden bitcoin prodával přibližně za 120 dolarů. Trvalo jim čtyři roky, než ve svých peněženkách měli miliardu dolarů, avšak jen za poslední měsíc minulého roku cena bitcoinu klesla o jednu třetinu.

Nicméně podle The Independent bratři nejsou znepokojeni. Do příštích měsíců očekávají, že měna se zvedne desetkrát až dvacetkrát, uvedl Cameron Winklevoss v rozhovoru pro Bloomberg. „Bitocin rychle roste, ale ještě rychleji si vše bere zpět,“ řekl tyler Winklevoss.

Dvojčata mají ohledně kryptoměn velké plány do budoucna. V loňském roce se pokoušeli vytvořit burzovně obchodovaný fond pro bitcoin, který měl otevřít dveře institucionálnímu investování do měny. Americká komise pro cenné papíry ale tento nápad odmítla, jelikož se obávala podvodů.