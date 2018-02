Vsadil si na Ledeckou a vyhrál 10 tisíc korun. Sázkař utratil jen 100 korun

PRAHA Na olympijské vítězství Ester Ledecké v lyžařském superobřím slalomu si v Česku vsadil málokdo. Kurz sto a více ku jedné zlákal zhruba třicítku sázkařů, kteří vsadili na nečekané zlato většinou desetikoruny, výjimečně stokoruny. Nejvyšší výhra dorazila v sobotu ráno na účet sázkaři s přezdívkou Maset03, který u Chance vsadil na senzaci 100 korun a vyhrál 10 tisíc korun.

Chance přijala na vítězství Ledecké v super-G v kurzu 100:1 pět sázek, dohromady byly za 135 korun. U Tipsportu si na její zlato vsadilo 15 lidí, dohromady vyhráli asi 20 tisíc korun. Největší trefa u Tipsportu byla na sázku za 20 korun v kurzu 150:1 a s výhrou 3 tisíce korun.



Jeden z klientů ale třeba v sázce na umístění do 20. místa vsadil 10 tisíc korun v kurzu 1,94:1. Fortuna na vítězství Ledecké v superobřím slalomu držela po celou dobu kurz 120:1, který zkusilo 13 sázkařů a maximálně za stokorunu. Umístění do 10. místa už tipovalo 130 lidí, kurz byl výrazně příznivější, a to 3,25:1.

„Snowboarding, to už bude ale jiná píseň, tam je Ledecká s kurzem 1,6:1 jasnou favoritkou,“ řekl mluvčí Fortuny Petr Šrain. Snowboardový závod v paralelním obřím slalomu čeká Ledeckou v závěru týdne, podle očekávání by měla zaútočit na zlato. „Zatím je vsazeno asi 100 tisíc korun, ale troufnu si odhadnout, že tam se vklady budou pohybovat v milionových řádech,“ uvedl Šrain.

Podle dnešních dat Tipsportu, Fortuny a Chance lidé zatím na zimní olympiádu v jihokorejském Pchjongčchangu vsadili přes 360 milionů korun. Podle dřívějších odhadů by mohly sázky v souhrnu u těchto tří společností, které na trhu kurzových sázek mají podíl 92 procent, dosáhnout zhruba 950 milionů. Ostatní společnosti absolutní hodnotu většinou nezveřejňují. Dá se ale očekávat, že celkový objem sázek přesáhne miliardu korun.

V oblibě mají sázkaři zejména hokej. U Tipsportu tvoří hokej 60 procent olympijských sázek, následuje biatlon a rychlobruslení. „Pátým nejsázenějším sportem u Tipsportu na OH s nějakými šesti procenty je možná trochu překvapivě ženský hokej,“ podotkl mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava.



Také u Fortuny představuje hokej zhruba dvě třetiny olympijských sázek. „Zcela klíčové bude, jak český tým zvládne rozhodující čtvrtfinále,“ dodal Šrain.

Spolu s výkony českých hokejistů, kteří po třech výhrách v základní skupině postoupili přímo do středečního čtvrtfinále, roste i důvěra sázkařů v medailový úspěch. Kurzovým favoritem na zlato je zatím stále Rusko s kurzem 1,95:1, ale nejvíce sázek je podáno právě na triumf českého týmu.

Fortuna už v hokejovém turnaji zaznamenala několik zajímavých sázek. Na sobotní vítězství Slovinska nad Slovenskem vsadil jeden ze sázkařů 190 tisíckorun a vyhrál 912 tisíc korun.

Miliony korun se prosázely také na závod rychlobruslařky Martiny Sáblíkové, která si v pátečním závodě na 5000 metrů dojela pro stříbro. Na její vítězství Tipsport přijal sázky za 1,2 milionu korun v kurzu 1,55:1. „Sázelo se ale i na to, že nevyhraje. Na tuto sázku jsme vyplatili skoro milion korun sázkařům,“ uvedl Hadrava z Tipsportu. Chance na vítězství Sáblíkové přijala sázky za 300 tisíckorun.

Sázkaři se ale v rychlobruslení zaměřili i na Karolínu Erbanovou, která v neděli ve sprintu na 500 metrů vybojovala bronz. Na její umístění do třetího místa přijala Fortuna 150 tisíc korun v sázkách na téměř tisícovce tiketů.