Firmy začaly sázet na lidi před důchodem. ‚Kvůli špatné zkušenosti s mladými zaměstnanci,‘ říká personalista

PRAHA Pracovní trh se v poslední době výrazně mění. Firmy volí při hledání nových zaměstnanců nové metody a díky nedostatku uchazečů se boří i některé stereotypy. „Některé firmy mají za sebou špatnou zkušenost se zaměstnanci mladé generace, zjistili, že starší lidé jsou stálejší a nebojí se učit nové věci,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz personalista Martin Grau. Otevřenější přístup podle něj volí firmy i k cizincům.

Lidovky.cz: Jak se změnil v posledních letech systém hledání nových zaměstnanců? Hrají svoji roli sociální sítě?

Jakákoliv větší firma, které byste se zeptal, zda používají k náboru sociální sítě, tak vám odpoví, že ano. Ale realita je taková, že okrajově, nebo vůbec. Logicky je to ale nyní tak populární, že je to pro ně téměř povinnost. Troufnu si ale říct, že u naprosté většiny zaměstnavatelů jednoznačně dominují pracovní portály. Proto taky často ten nábor drhne.

Je strašně důležité rozdělit populární metody, o kterých všude slýcháme, a realitu na pracovním trhu. Najdeme u nás firmy, které to dělají opravdu na špičkové úrovni, a vyvěšení volné pozice na pracovní portál je pro ně ztráta času. Takové společnosti se zaměřují na sociální sítě, přímé oslovování klientů, a využívání internetových platforem, o kterých další firmy ani netuší. Pak je velká část společností, které to dělají postaru, používají pouze pracovní portály, a pokud to nevyjde, tak osloví personální agenturu.

Lidovky.cz: Jde vůbec na Facebooku najít kvalitního zaměstnance?

Když Facebook využíváte cíleně a nezveřejňujete inzerát někde ve skupinách, kde to uvidí deset tisíc lidí a mísí se zde příspěvky s natáčením porna, tak ano. To je ta cesta. Problém je ale v tom, že vyhledávat konkrétní lidi je pracnější. Napsat do nějaké skupiny jeden příspěvek je práce na 15 vteřin, cíleně si vytipovat lidi je už ale vyšší dívčí.

Lidovky.cz: Naučili se už Češi hledat si práci, která je bude bavit? Místo toho, aby seděli někde deset let a pořád si stěžovali.

Obávám se, že tohle není vůbec standard. Podle průzkumů, které vydávají jednotlivé pracovní portály, je zhruba polovina Čechů v práci nespokojená. Přitom když vidíte, jak málo kandidátů se o volná pracovní místa uchází, tak tam vidíte nepoměr. Je tady pořád velký segment lidí, kteří nejsou spokojeni, ale nic s tím nedělají. Strašně velký problém je pro většinu lidí to, aby do práce dojížděli, nebo se nedej bože přestěhovali. Němci sednou ráno do auta, jedou 150 kilometrů do práce a jsou s tím v pohodě. V Česku je pro některé problém absolvovat hodinovou cestu do většího města.

Martin Grau 2013 – 2016 – Česká spořitelna – Vystřídal zde tři pracovní pozice, v roce 2014 se stal vedoucím náboru, za úkol měl také vytváření atraktivní značky zaměstnavatele.

2017 – 2018 – Společnost O2 – Manažer náboru a vytváření atraktivní značky zaměstnavatele

2018 – současnost – Momentálně se Martin Grau věnuje pořád personalistice. Své zkušenosti ale nyní předává společnostem jako freelancer a lektor.

Lidovky.cz: Proč některé firmy nechtějí zaměstnávat lidi nad 50 let? V čem vidí zaměstnavatelé největší problém?



Je třeba rozlišovat mezi tím, co chtějí firmy, a co chtějí manažeři. Nemyslím si, že by měla některá firma napsané ve svých interních postupech to, že nechtějí padesátníky. Je to pohled na věc jednotlivých manažerů a týmů. Proto se může stát, že ve velké firmě budete mít oddělení, kde nabírají lidi absolutně bez diskriminace a o pár metrů dál budete mít oddělení, kde lidé starší 35 let nemají šanci.

Když se podíváte na manažerskou kulturu firem, tak se na lídrovských postech často nenacházejí lidé, kterým by bylo například více než 40. To pro ně může být určitý mentální problém. Rozumím tomu, že se nemusí cítit komfortně, když mají řídit někoho, kdo je o 20 let starší.



Lidovky.cz: A jak to vypadá z pohledu zaměstnance? Jsou dnes starší lidé ochotnější naučit se něco nového?

Často jsem se setkal s lidmi po padesáti a nevěděli, co chtějí po zbytek své kariéry dělat. Takže rozhodně byli otevření tomu, vyzkoušet něco nového. Člověku, který je zkušenější a přijde o práci, jde často spíše o to, aby našel jakoukoliv práci. A ideálně velice rychle. Hledání práce přitom není proces na týden. Někdy to trvá i několik měsíců. Když se chce člověk uplatnit v nějakém konkrétním oboru, tak je ten výběr omezený. Velká část padesátníků nechce být bez práce ani jeden den. Klidně budou mít o třetinu menší plat, hlavně, že pracují.

Mnohokrát jsem měl možnost vidět, že se člověk přihlásil na 12 různých pozic u jedné firmy. Od recepčního až po ředitele IT. Bylo vidět, že chce práci rychle a je mu jedno, co to bude. Zejména se to týká lidí, kteří toho mají za sebou už víc. Několikrát jsem se potkal s lidmi, kteří byli na ředitelské pozici, a když o zaměstnání přišli, tak se hlásili na juniorské pozice určené pro absolventy.

Lidovky.cz: V čem mají lidé před důchodem oproti těm mladším nevýhodu? Chybí jim jazyky nebo neumějí pracovat s počítačem?

Moje osobní zkušenost je taková, že v práci s počítačem není mezi jednotlivými generacemi rozdíl. Dnes už i starší lidé používají různé aplikace, jsou na sociálních sítích a pohybují se na internetu. Pro naprostou většinu pozic vám stačí základní uživatelská znalost, kterou téměř všichni zvládají a bohatě to stačí. Bohužel si to všichni uchazeči nemyslí. Testoval jsem už obrovské množství lidí z různých věkových skupin. Mnohokrát jsem v šoku, jak někdo, komu je 21 let, neumí obsluhovat e-mailového klienta. Málokdy se stalo, že by člověk po padesátce vyhořel.

Lidovky.cz: Změnil se za posledních deset let pohled na starší uchazeče o práci?

Určitě se změnil. Některé firmy totiž mají za sebou špatnou zkušenost se zaměstnanci mladé generace. Zase se dostáváme do zóny stereotypů, ale mladá generace je většinou velice nestálá. Mladí lidé mají očekávání, že nastoupí do práce, budou tam rok, pak pojedou na tři měsíce cestovat po Thajsku, vrátí se a postoupí na manažerskou pozici. Nastupují do firmy s tím, že tam budou maximálně pět let. S takovou fluktuací se pracuje těžko. V tu chvíli si začnete vážit starších zaměstnanců, kteří jsou ve společnosti už osm let a baví je to. Nepotřebují být povyšování co půl roku.

Lidovky.cz: Když to všechno shrneme, jaký je podle vás recept pro padesátníky, kteří hledají novou práci?

Kvalitní příprava a pozitivní nastavení. Člověk musí přijít na pohovor a ukázat se tak, jaký skutečně je, musí také mít pozitivní nastavení mysli. Další důležitá věc je rozvaha, co chce vlastně dělat. Musí mít dobře rozmyšlené, jak chtějí strávit zbytek profesního života. Spousta manažerů na pohovorech vítá, když kandidát ví, co chce. Zároveň musí být uchazeč připravený, každopádně by si měl o firmě něco zjistit a přečíst.



Lidovky.cz: Jsou dnes zaměstnavatelé otevřenější k tomu, aby častěji přijímali cizince?

Fakt, že má mnoho firem problém s tím, aby naplnila své řady, vede k tomu, že se boří řada věcí z minulosti, které nás limitovaly v růstu. Z hlediska stereotypů a diskriminace k otevřenějšímu přístupu k pracovníkům z ciziny. V minulosti bylo pro spoustu firem problém přijmout do týmu někoho, kdo nemluví česky. Důvodem bylo případné snížení komfortu českých zaměstnanců, kteří by museli mluvit s novým zaměstnancem anglicky. Dnes už je k tomu krize donutila. Je to podle mě dobře a v konečném důsledku z toho budou všichni profitovat.