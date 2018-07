Vtipálkům se podařilo ošálit Google. Na slovo ‚idiot‘ vyhledávač vrací obrázky Trumpa

Praha Internet se baví novým vyhledávacím vtípkem. ‚Trollům‘ se podařilo zmanipulovat nejpoužívanější internetový vyhledávač Google k tomu, aby při vyhledávání slova „idiot“ odkazoval na fotografie Donalda Trumpa. Útočník nicméně ovlivnil pouze vyhledávání obrázků.

„Google bomby“, jak se podobné útoky nazývají, zneužívají fungování algoritmu vyhledávače. Ten pro upřesnění výsledků řadí vyhledané weby nejen podle toho, jak se samy popisují, ale i na základě toho, jak na ně odkazují jiní uživatelé internetu. Tímto způsobem ošálili útočníci vyhledávač i tentokrát.

Google obvykle na takzvané Google bomby velmi rychle reaguje a algoritmus opraví tak, aby výsledky vyhledávání byly korektní. Podle serveru Cnet je to ale jediný způsob, jak Google může chybu odstranit: do výsledků vyhledávání přímo nezasahuje, nebo to aspoň tvrdí. Loni za to například společnost dostala rekordní pokutu přes 60 miliard korun – ve výsledcích vyhledávání totiž upřednostňovala svoje produkty.

Americký prezident se však na předních příčkách při vyhledávání obrázků idiota drží už čtyři dny: první servery, mezi něž patří USA Today, o chybě informovaly již v pondělí. Očekává se nicméně, že urážlivá Google „bomba“ již nebude mít dlouhého trvání.

Google bomby lidé v Česku i v zahraničí poměrně často používají k útokům na své politické oponenty nebo k aktivismu obecně. Na jaře 2006 vyhledávací výraz „namyšlenej buran“ vedl na stránku Jiřího Paroubka, „senilní ješita“ zase odkazoval na Václava Klause. Protože ale Google své algoritmy neustále vylepšuje, úspěšná realizace Google bomb je čím dál náročnější.