VW stahuje k opravě 700 tisíc Tiguanů a Touranů. Kvůli poruše by se mohly i vznítit

Berlín Německá automobilka Volkswagen celosvětově stahuje k opravě na 700 000 vozů současné generace modelů Tiguan a Touran vyrobených do 5. července letošního roku. Možný defekt světla ve střeše by totiž mohl vést až k samovznícení. Nejhorší scénář by se ohlásil zhasnutím světla a zápachem spáleniny, uvedl v pondělí mluvčí koncernu.

Dodal, že majitelé mohou vozy i nadále užívat, než se dostanou do opravy. Modely Tiguan a Touran firma vyrábí ve Wolfsburgu. V samotném Německu je postižených 52 500 vozidel.