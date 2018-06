Výchova tenisové hvězdy vyjde na miliony. Ti nejlepší hráči a hráčky si vydělají na bezstarostný život

PRAHA Na kurtech pražské Sparty ji můžete potkat skoro každý den. Karolína Beránková tu často dře od rána do noci. Patří k největším českým tenisovým talentům a má našlápnuto k nadějné kariéře ve světě velkého tenisu.

Ve svých 17 letech je mistryní České republiky starších žákyň, halovou vicemistryní mezi ženami i mistryní Česka v soutěži družstev. Na mistrovství Evropy pak byla s českým týmem jednou druhá a jednou třetí. Zahrála si už na Roland Garros a ve Wimbledonu. Cesta, která ji dovedla do tohoto bodu, je lemována nejen litry prolitého potu, ale také miliony utracených korun. A pouť, jež ji na cestě k dráze profesionální tenistky ještě čeká, bude neméně složitá. A neméně drahá.

Na kurty bez peněz nelez

Rodiče, kteří už své dítko vidí zvedat na světových tenisových turnajích trofej nad hlavu, si musejí uvědomit, že pro splnění takového snu budou muset obětovat nejen moře času, ale také to bude stát miliony korun. A vysněného cíle dosáhne málokdo.

„Tenis je násobně dražší sport než fotbal, nebo dokonce hokej. Moc dražších sportů vlastně není,“ říká otec Karolíny David Beránek. Jak vysvětluje, drahá je příprava, drahé je cestování a drahé je i vybavení, které k tenisu potřebujete. „Když máte doma hokejistu, tak mu koupíte brusle, které vydrží jednu sezonu. Karolína ale zničí jedny boty za měsíc. Jeden výplet, se kterým hraje, stojí tři tisíce korun. A zničí ho za tři dny. Takže jich potřebujete tak deset na měsíc. Koš míčů, který vám vydrží maximálně dva týdny, spíš týden, stojí dva tisíce korun,“ vypočítává některé náklady.

Další položkou jsou samotné tréninky. Začínáte-li s tenisem, tak vás trenér přijde podle Beránka za hodinu na 300 až 800 korun. „Když v zimě hrajete v hale, zaplatíte za pronájem 400 korun na hodinu, takže jedna hodina tréninku vás dohromady může vyjít na tisícovku. A teď si uvědomte, že pětileté děti dnes trénují třeba dvě, tři hodiny denně. I kdyby vaše dítě ale trénovalo jen tři hodiny týdně, tak je to velmi drahé,“ říká Beránek.



K tomu je třeba připočíst i další oblečení, vybavení a také benzin. „Když je vaše dítě ještě malé, tak vás to vyjde tak na dvacet tisíc měsíčně. No a když pak máte dítě ve věku šestnáct let a chcete uspět na mezinárodním poli, tak se náklady vyšplhají třeba na dva miliony korun ročně,“ říká Beránek.

Jeho slova potvrzuje i Petr Fejka, otec dvou malých tenisových hvězd – sedmiletého Štěpána a devítiletého Matěje, kteří patří ve své věkové kategorii k české špičce. Jak říká, jeho kluci mají talent a v porovnání se svými konkurenty netrénují tolik. Starší Matěj je v zimě na kurtech třikrát týdně, v létě čtyřikrát. V zimě tedy trénuje týdně zhruba pět hodin a v létě šest až sedm hodin. „To je takové minimum, kolik musejí tenisu věnovat, aby se udrželi v české špičce. Jsou ale i děti, které trénují třeba dvakrát více,“ říká Fejka.

Finanční náklady na obě dvě tenisové hvězdičky jsou sice vysoké, ale rodina to ještě zvládá. „Utratíme průměrně deset až patnáct tisíc měsíčně, ale to počítám jen tréninky. K tomu musíte připočítat vybavení, jako jsou rakety, výplety, které praskají třeba jednou za tři týdny. Výplet stojí 250 korun, vypletení 150 korun, připočítejte si i poměrně drahé boty, které zničí kluci troje do roka, startovné, samozřejmě ani benzin není zadarmo, a to zatím nemáme náklady za ubytování, protože turnaje v kategorii babytenis jsou až na pár výjimek jednodenní,“ vypočítává Fejka.

Tenis zkrátka není levný sport. Vychovat hráče či hráčku stojí podle odhadu českých odborníků sedm až deset milionů korun. Podobné číslo vyšlo i Britské tenisové asociaci, podle níž výchova budoucího špičkového hráče stojí 400 tisíc dolarů (zhruba 8,7 milionu korun) od jeho pěti do 18 let. Nejvíce peněz je přitom zapotřebí vynaložit ve věku od 15 let, kdy mladé tenistky a tenisté začínají více cestovat do zahraničí.