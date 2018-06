Vydražitel Poldi zveřejní svůj záměr do dvou týdnů. Ocel možná vyrábět nebude

PRAHA Podnikatel Jindřich Vlček, který vydražil zkrachovalou kladenskou huť Poldi, chce zveřejnit svůj záměr s podnikem do dvou týdnů. Oznámil to ve čtvrtek. Připustil, že areál by mohl být využíván i k jinému účelu než k výrobě oceli.

„Teď to tady řešíme,“ řekl Vlček na dotaz, jaký bude další osud huti, která byla ve středu na druhý pokus vydražena za 251 milionů korun. Vyvolávací cena byla 160 milionů korun, hodnota podniku je podle znalce o 20 milionů vyšší. První dražba, která se konala v dubnu, byla zmařena. Vydražitel, společnost Compagnia del mediterraneo Steel, totiž nakonec v termínu nezaplatil 261 milionů korun, za něž podnik vydražil.



Poldi zatím patří kyperské firmě

Při středeční opakované dražbě svedli souboj dva zájemci. Kromě vítěze ještě neúspěšný uchazeč z první dražby, zástupce firmy Opimo Trade se sídlem ve Velké Polomi. Naopak Compagnia del mediterraneo Steel se podruhé zapojit nemohla. Vlček, který se dražby osobně účastnil, nechtěl ve středu novinářům říci, kdo je vydražitelem. Ve čtvrtek potvrdil, že jím byl on a jeho společnost Warhols Hold. Za firmy Poldi a Poldi Trade musí zaplatit do 30 dnů, tedy do 27. července.



Podnik, který je částí někdejšího rozsáhlého koncernu, je od loňského prosince v konkurzu a lidé dostali výpovědi. Podle obchodního rejstříku Poldi dosud patří skupině Rucarto Limited zapsané na Kypru. Fungování před lety začaly komplikovat dluhy dodavatelům materiálů, energií a dalším. Dosáhly až jedné miliardy korun. Důsledkem bylo zpožděné vyplácení mezd i o několik měsíců. Loni byl provoz podniku většinou zastavený.

Soud loni povolil reorganizaci firmy, vedení se ale nepodařilo splnit podmínky, například splacení dluhů vzniklých před úpadkem společnosti. Pomoci měl nový investor, jednání ale nevyšla. V Poldi dříve fungovaly provozy ocelárny, kovárny, dokončující výroby a tepelného zpracování. V obou firmách Poldi a Poldi Trade donedávna pracovalo 150 lidí.