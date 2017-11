V době prezidentské kampaně vyjde kniha Zemanových rozhovorů

PRAHA V době kampaně před prezidentskými volbami vyjde druhý díl sebraných rozhovorů současné hlavy státu Miloše Zemana, který se uchází o znovuzvolení. Kniha je inzerována i pomocí billboardů. Zeman uvedl, že za své znovuzvolení nepovede kampaň.

Podle Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, který dohlíží na dodržování pravidel pro volební kampaně, záleží na způsobu nakládání s knihou, zda je považována za součást kampaně nebo ne.



Knihu s názvem Dokážeme si vládnout sami vydává nakladatelství Olympia, podle internetového obchodu s knihami bux.cz by měla vyjít v pátek 10. listopadu. Stejně jako první díl vydaný loni v září obsahuje rozhovory, které se Zemanem vedl redaktor serveru Parlamentní listy Radim Panenka, doplněné o komentáře prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka a snímky hradní fotografky Hany Brožkové.

Zeman opakovaně řekl, že za své znovuzvolení kampaň nevede. Kniha vyjde po skončení termínu pro podávání kandidatury na prezidenta, a tedy v době prezidentské volební kampaně.

Kniha Andreje Babiše kampaň byla

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí v době před parlamentními volbami označil knihu předsedy hnutí ANO Andreje Babiše O čem sním, když náhodou spím za součást volební kampaně. Hnutí ANO muselo náklady na vydání knihy poté zahrnout do limitu celkových nákladů na svou kampaň. Babiš později uvedl, že kvůli tomu bylo nutné omezit i počet billboardů.

Člen úřadu Jan Outlý ČTK řekl, že při posuzování toho, zda je kniha součástí kampaně, záleží na způsobu nakládání s ní. „Pokud je to normálně knížka, která se prodává v knihkupectvích, tak to nebereme jako kampaň. U Andreje Babiše to nemělo znaky knihy podle zákona, byla zdarma rozdávána na mítincích, takže to bylo na úrovni volebního materiálu,“ řekl Outlý.

Už dříve se objevily ve schránkách občanů letáky s podobiznou prezidenta a s popisem milníků v jeho politické kariéře. Podle Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran by se rozeslání letáků mělo započítávat do limitu, který zákon stanovuje pro kampaň na prezidentské volby. Zeman v souvislosti s letáky řekl, že je sice za jejich vydání vděčný, sám ale podnět k nim nedal a nemůže nikomu bránit, aby vedl kampaň v jeho prospěch.