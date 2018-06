Výkupní cena plastových víček je téměř na nule, sběratelská mánie však Čechy pořád nepřešla

PRAHA Klesající výkupní cena plastových víček stále neodradila pilné sběrače, kteří doma shromažďují pytle plné barevných víček. Výtěžek z nasbíraných barevných kousků plastu, které se následně prodají sběrným firmám, jde většinou na dobročinné účely a mají za úkol pomoct nemocným. Podle ekologů ale sběr nemá nic společného s ekologickým chováním, jak jsou často soutěže ve školách prezentovány.

Krabice určené pro sběr plastových víček jsou na školách k vidění i v době, kdy jejich výkupní cena rapidně klesá. Zároveň je pro organizátory sbírek problém sehnat výkupnu, která by od nich víčka odkoupila. Jednou z posledních je Jelínek Trading, která stojí za soutěží Plastožrout, O tuto soutěž ve sběru víček je rok od roku větší zájem. Dokládá to až dvojnásobný nárůst vysbíraných tun. V posledním ročníku, trvajícího do letošního května, se vysbíralo 223 tun víček, v předešlém ročníku se vybralo pouze 95 tun.

Počet vysbíraných tun v soutěži Plastožrout a účast 81 školek a škol dokládá, že Češi od sběru víček pořád neupustili. Přitom jsou podobné sbírky časově náročné, najít výkupnu je čím dál těžší a ceny za plastová víčka klesají.

„Museli jsme snížit výkupní cenu víček kvůli klesající ceně plastových drtí na trhu, aby to pro nás bylo rentabilní. Před třemi lety byla cena za kilogram vytříděných víček podle barev 8 korun. Za kilogram netříděných víček jsme dávali 7 korun. V polovině roku 2017 jsme snížili výkupní cenu na 6 korun za kilo, na sběrném místě v Olomouci vykupujeme vytříděná víčka podle barev za 7 korun,“ řekl manažer projektu Plastožrout Pavel Rosman.

Firma plastová víčka přetváří v regranuláty, které následně využívá pro výrobu plastových výrobků, například kompostérů.



Sbírky plastových víček jsou na základních školách pořád populární.

Při krátkém výpočtu dojdeme k tomu, že je sběr víček časově náročný a poměrně neefektivní. Jedno víčko váží zhruba gram, k nasbírání jednoho kilogramu by pak bylo zapotřebí přibližně 1000 víček. Za těchto 1000 víček dostanete v lepším případě 6 korun. I kdybyste vypili denně dva nápoje v plastové láhvi, tak kilogram nenasbíráte ani za rok. Navíc skladování kilogramu víček v garáží je komplikovanější než skladování šesti korun.



Výhercem poslední soutěže Plastožrout se stala Základní škola Nový Hrozenkov. Celkem tady žáci a učitelé vysbírali 2720 kilogramů. „Sběr víček máme jako doplňující součást sbírky na nemocného chlapce z naší školy, který trpí svalovou dystrofií. Nepořádali jsme sběr kvůli tomu, abychom vyhrávali nějaké soutěže. To, že jsme nasbírali nejvíce víček, bylo spíše dílem náhody. Neuměli jsme najít odběratele, kterému bychom je mohli prodat, proto jsme se obrátili na projekt Plastožrout,“ řekl pro Lidovky.cz ředitel školy v Novém Hrozenkově Igor Haša.

Jednou z posledních velkých firem, která organizuje také svozy po republice, je Eko Deal EU. Kilogram víček vykupuje za 5 korun, svoz je pak zdarma.



Sběratelé se nemůžou označovat za ekology, tvrdí odborníci

„Ani největší a nejlepší sběratele bohužel nejde nazvat ekology nebo environmentalisty. Všechny tyto soutěže nepřímo podporují nákup a spotřebu

balených nápojů v PET lahvích, a navíc vytvářejí zdání, že je to normální a správné. Přitom opravdový ekolog i laik ví, že v drtivém procentu případů nám doma teče z kohoutku voda pitná, často i vhodná pro kojence. Dále je třeba zdůraznit, že sbírat víčka od lahví samostatně nedává příliš smysl. V třídírnách se víčka automaticky oddělují a zpracovávají se zvlášť,“ sdělil Petr Ledvina z ekologického institutu Veronica.

„Cílem naší soutěže je nenásilnou formou učit děti myslet ekologicky, aby si co nejdříve uvědomily, jak důležité je recyklovat a třídit odpad. Jsme rádi, že i přes určité negativní zprávy píšící o konci těchto sběrů v České republice, můžeme naopak potvrdit, že zájem ze stran škol i veřejnosti výrazně vzrostl,“ uvedl ale v tiskové zprávě Pavel Rosman, manažer projektu Plastožrout.