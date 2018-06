Výprodej letních dovolených začíná, otálet se nevyplácí

PRAHA Aktuální nabídka cestovních kanceláří není tak široká jako loni, značná část zájezdů už totiž byla prodána. S objednáním letního pobytu proto příliš neotálejte. Po skončení prodejů zájezdů „first minute“ neboli „v první minutě“ uvádějí cestovní kanceláře velký nárůst prodeje dovolených. Ve srovnání s loňskem i o desítky procent.

„Prozatím si u nás zájezd zakoupilo o téměř 30 procent osob více než v loňském roce,“ přibližuje situaci Michal Tůma, marketingový ředitel cestovní agentury Invia. Například cestovní kancelář Fischer registruje meziročně o čtvrtinu vyšší zájem o zájezdy k moři. „Podepisuje se na tom rozhodně celkově velmi dobrá ekonomická situace, která oblasti cestovního ruchu velmi nahrává,“ soudí Jan Bezděk z CK Fischer.

Kdo si tedy ještě zájezd na letošní dovolenou nepořídil, neměl by s nákupem otálet. „Vzhledem k prodejům se dá totiž předpokládat, že čekání na last minute nabídku se určitě nevyplatí, protože ta bude ve srovnání s loňským rokem rozhodně menší,“ konstatuje Michal Veber, výkonný ředitel Asociace cestovních kanceláří ČR.

Prakticky vyprodaná je především první polovina července, na kterou připadají hned dva státní svátky. Oblíbené hotely na tyto termíny tak již prakticky zmizely z nabídek. „Na tuto situaci se snažíme reagovat navýšením kapacit ubytování či letenek,“ říká Eva Němečková z FIRO-tour. To je však reálné jen do určité míry.

Pokud byste tedy chtěli na dovolenou vyrazit právě na začátku prázdnin, můžete se kromě českých cestovek podívat i na nabídku těch německých. V Německu totiž začínají letní prázdniny až v půli července, takže poptávka ze strany německých klientů po termínech zkraje letních prázdnin není tak vysoká. Krom toho v tuto dobu německé cestovky často nabízejí zájezdy ještě za mimosezonní ceny, navíc kombinované se slevami v režimu last minute.

Nákup na poslední chvíli se může prodražit

Nabídky ale celkově velmi rychle řídnou. Na výprodeje by proto neměly spoléhat obzvlášť větší skupiny nebo rodiny s dětmi. Do last minute prodejů se často dostávají jen poslední volná místa v letadlech. „Hlavně v případě zájezdů z menších letišť –Brno, Ostrava, Pardubice – vzhledem k omezenější nabídce těchto zájezdů ani jejich ceny moc neklesají, v některých případech pozorujeme spíše opak,“ upozorňuje Eva Sedlmajerová, ředitelka portálu Dovolená.cz.

Mimoto může nastat i problém s ubytováním. „Zvlášť v rodinných hotelech s dětskými kluby, akvaparky a podobně mizí místa velice rychle,“ upozorňuje Bezděk z CK Fischer.

„Mnoho rodičů vybírá dovolenou právě podle toho, zda je v hotelu český dětský klub. Prázdninové termíny v hotelech s Firáčkem jsou tak vždy velmi brzy vyprodány,“ potvrzuje Němečková. Místo rodinného pokoje s levnějšími přistýlkami tak v nejednom hotelu budete nuceni koupit dva klasické dvoulůžkové, což dovolenou může významně prodražit.



Slevy pro rodiny s dětmi sice v nabídkách cestovních kanceláří najdete i v období last minute, podmínky jsou však u každého zájezdu jiné, záleží na kanceláři i na hotelu, jakou stanoví věkovou hranici pro děti. Dětské ceny jsou platné vždy do nedovršeného věku. To znamená, že dítě nesmí daný věk přesáhnout do konce dovolené. Pokud tedy vaše ratolest oslaví narozeniny v jejím průběhu a přesáhne daný věk, připravte se na to, že budete muset uhradit cenu jako pro dospělou osobu.

„Ale pozor, tyto speciální ceny nelze kombinovat s last minute cenami,“ upozorňuje Sedlmajerová. „Doporučujeme proto dobře si propočítat, co vyjde levněji. Jestli to budou last minute ceny pro všechny osoby cestující na dovolenou, anebo kombinace běžné katalogové ceny a zvýhodněné ceny pro dítě.“ Ne vždy je totiž „dítě zdarma“ tou nejvýhodnější nabídkou.

Speciální nabídky mají i pro seniory. I ty je ale třeba si ověřit, například od kolika let a pro jaké pobyty platí. Často jsou totiž směrovány hlavně na termíny mimo hlavní letní sezonu. Navíc senioři mají pro své dovolené odlišné požadavky. Preferují destinace, ve kterých lze kromě odpočinku na pláži poznávat také místní kulturu i přírodu. „Senioři tak pro svou letní dovolenou nejčastěji volí Řecko, Španělsko, ale i Egypt. V posledních letech roste zájem rovněžo Kypr,“ říká Sedlmajerová.

Obliba Turecka roste

Obecně ale platí, že čeští turisté poptávají pobyty ve všech oblíbených přímořských státech, není znát nedůvěra v některé destinace. Tradičně tedy stále vede Řecko. Stabilně vysoký zájem je podle Bezděka rovněž o Španělsko.

„Velmi silný nárůst zájmu pak zaznamenává Turecko, je opět mezi top destinacemi,“ konstatuje Němečková. Portál Dovolená.cz zaznamenal u Turecka meziroční nárůst zhruba 130 procent.

V kurzu je znovu též Egypt. „Volí ho meziročně prozatím o 63 procent turistů více, a stává se tak dokonce čtvrtou nejpopulárnější dovolenkovou destinací Čechů,“ říká Tůma.

A na výsluní se opět dostává i Tunisko. Tam podle statistik Invie letos vyrazí oproti loňsku dvojnásobný počet českých turistů.

Důvod, proč je takový zájem o tyto země, je jasný. Čeští turisté si chtějí stále častěji užít luxusní dovolenou, na níž se nebudou muset o nic starat. Právě v Turecku, v Egyptě a v Tunisku ji lze pořídit za velmi atraktivní ceny. Režim all inclusive je zejména v Turecku na velmi vysoké úrovni. Navíc v těchto hotelových komplexech bývají i velké akvaparky, což ocení zejména rodiny s dětmi. V Egyptě je nabídka obdobná, navíc je tam krásný podmořský svět a mnoho památek.

Do hledáčku našich turistů se ale dostávají i méně známé destinace na Jadranu. „Úspěch zaznamenává například dosud ne příliš objevená Albánie. Zde jsou hodně poptávané pobyty na dračské riviéře,“ dává tip Eva Němečková s tím, že země ještě není tolik zasažená masovou turistikou.

A infrastruktura se zlepšila také v Černé Hoře. Dnes nabízí vše, co lidé od moderní dovolenkové destinace očekávají. Navíc za velmi příznivé ceny.