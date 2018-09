Výroba v ČKD Kutná Hora stojí. Čtyři stovky zaměstnanců zůstaly doma

KUTNÁ HORA Strojírenská a slévárenská společnost ČKD Kutná Hora, která na sebe podala insolvenční návrh, přerušila výrobu. Všech 400 zaměstnanců zůstává doma. Podle zástupce akcionáře Pavla Krenka jde o dočasný stav a výroba bude do několika dnů obnovena. Firma má nového vlastníka a mění se její vedení, řekl v pondělí Krenk.

ČKD Kutná Hora v roce 2012 ovládl ukrajinský miliardář Konstantin Ževago, jemuž se český výrobce kolejových podvozků hodil do metalurgického impéria. Krenk tvrdí, že podnik má od minulého týdne nového vlastníka, který je z Nizozemska. V obchodním rejstříku ale zatím žádná změna není uvedena.



„To, že je zastavená výroba, není přímý důsledek nějaké dlouhodobé situace, ale jde o to, že v souvislosti s totální změnou vedení je potřeba si udělat obrázek o tom, co a jakým způsobem je potřeba dát dohromady. Nemělo by to trvat víc než pár dnů,“ řekl Krenk k nynější odstávce výroby.

Podnik dluží 350 milionů korun

Firma podle něj není v úpadkové situaci, a Krenk si nemyslí, že skončí v konkurzu. Jako řešení vidí reorganizaci. Podnik dluží věřitelům téměř 350 milionů korun. „Proti tomu je nějakých 400 milionů pohledávek,“ namítl Krenk.



Společnost se podle insolvenčního návrhu dostala do problémům kvůli snížení poptávky po jejích výrobcích na světovém trhu a s tím souvisejícím poklesem zakázek a objemu výroby. Dále čelila propadům měnového kurzu eura a dolaru vůči koruně a chyběli jí také pracovníci na důležitých pozicích, jako jsou taviči, obráběči nebo operátoři CNC strojů. Krenk ale vidí další vývoj pozitivně, podnik má podle něj velký technický i technologický potenciál.