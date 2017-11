My Little Pony a Barbie pod jednou střechou, Hasbro chce převzít konkurenta Mattel

NEW YORK Americký výrobce hraček Hasbro učinil nabídku na převzetí konkurenční firmy Mattel. Informoval o tom list The Wall Street Journal s odvoláním na informované zdroje. Případná dohoda by vytvořila hračkářský gigant a spojila značky My Litle Pony, Transformers a Nerf patřící Hasbru se značkami Barbie a Hot Wheels od Mattelu. Sloučená skupina by pak měla větší sílu při vyjednávání s filmovými a televizními studii o ceně za poskytnutí licencí.

Tržní kapitalizace Mattelu je nyní zhruba pět miliard dolarů (109,5 miliardy Kč). To je méně než polovina tržní hodnoty firmy Hasbro, která nyní činí 11 miliard USD.



Stanovisko Mattelu k nabídce Hasbra zatím není jasné. Není ani jisté, zda se dohoda nakonec uskuteční, upozornila agentura Reuters. Obě firmy se ke zprávě odmítly vyjádřit.

O možnosti spojení obou firem již delší dobu mluví analytici a investoři, protože hračkářský průmysl se dostal pod tlak kvůli změnám zájmů zákazníků, kteří před tradičními hračkami dávají stále více přednost elektronice. Někteří analytici jsou však skeptičtí k dohodě kvůli obavám, zda ji schválí antimonopolní úřady, protože spojuje dva největší hráče v odvětví.

Firma Hasbro se také v posledních letech zbavila všech svých výrobních závodů a koupě Mattelu by ji vrátila zpět k vlastnictví továren na výrobu hraček. Navíc obě společnosti mají centrály na opačných stranách země a někteří analytici se domnívají, že spojení jejich dvou velmi odlišných kultur by se mohlo ukázat jako problematické.

Firma Hasbro dlouho zaostávala za Mattelem. V prvním čtvrtletí však poprvé od roku 2000 její příjmy překonaly konkurenční Mattel. Firmě pomohlo hlavně získání práv na výrobu hraček vycházejících z oblíbených filmů. Ve třetím čtvrtletí tržby firmy Hasbro stouply o sedm procent, zatímco Mattelu o 13 procent klesly.

V září se zvýšil tlak na výrobce hraček kvůli bankrotu největšího amerického hračkářství Toys „R“ Us. Krach firmy zdůraznil problémy, kterým sektor čelí, včetně internetové konkurence a změny preferencí u dětí. Mattel označil bankrot hračkářství za důvod svých slabých tržeb. Stejný měsíc dánská firma Lego oznámila, že propustí osm procent zaměstnanců.