Výrobce šperků Pandora se zbavil šéfa. Náramky s přívěsky netáhnou

KODAŇ/PRAHA Tenký náramek s korálky zažil před několika lety neobvyklý zájem. Před obchody se v období Vánoc, ale i Svatého Valentýna, tvořily fronty zákazníků, kteří chtěli své ženě, přítelkyni nebo mamince pořídit další korálek do sady. Jak se ale zdá, cílovou skupinu šperkařské firmy Pandora už náramky omrzely.

Šperky v bílé krabičce převázané růžovou mašlí zažívaly od roku 2010 raketový start. Ve stejném roce vstoupily na burzu a po prvních čtyřech letech akcie společnosti Pandora stouply téměř dvacetinásobně. Nyní se ale firmě daří hůř, než očekávala.



Ve čtvrtek se tak předsednictvo šperkařství dohodlo, že nová strategie značky se naplňuje příliš pomalu a požádalo svého výkonného ředitele Coldinga Friise, aby ke konci srpna ze své pozice odstoupil. „Realizace naší strategie bylo obtížnější, než jsme si mysleli a složitější, než investoři dokázali akceptovat. Museli jsme jednat,“ citoval server Financial Times předsedu společnosti Pedera Tuborgha.

Čtyřiapadesátiletý Friss přitom do šperkařského domu nastoupil v březnu 2015. Tehdy přišel ze společnosti Scandinavian Tobacco. Od jeho nástupu ale tržby značky klesly téměř o čtvrtinu. Podle zástupců společnosti se Pandora právě potýká s nízkým zájmem zákazníků o nové kolekce korálků, ale také s vysokými náklady nebo čínským trhem, jež chrlí padělky náramků Pandora.

„Nelituji ničeho, pokud jde o věci, kterých jsme spolu s Pandorou dosáhli,“ nechal se odcházející ředitel slyšet na Bloomberg TV. Předseda společnosti Tuborgh zase prohlásil, že nový nástupce bude muset navázat na strategii, kterou firma nastolila již v lednu.

„Je to stále správná cesta, ačkoli svých cílů nedosáhneme,“ přiznal si Tuborgh. Od září by na Friisovo místo měl dočasně dosednout Jeremy Schwartz, původní výkonný ředitel kosmetické firmy The Body Shop. Ve šperkařské společnosti setrvá, dokud prý vedení nenajde stálého nástupce.



Thajci přijdou o práci

Na začátku tohoto týdne ještě Pandora vystrašila své akcionáře, když vydala informaci o nízkém zisku. Informace následně druhý den vedla k pádu hodnoty akcií téměř o čtvrtinu.

Tržby společnosti by podle odhadů měly letos růst o čtyři až sedm procent, ačkoli původně předpokládala až deset procent. Firma také uvedla, že podíl hrubého provozního zisku na tržbách bude kolem 32 procent místo plánovaných 35 procent. Pandora chce rovněž propustit asi 400 zaměstnanců, především v Thajsku, kde se její šperky vyrábí. Po celém světě stále zaměstnává až 27 tisíc lidí.

Pandora v posledních několika letech značně expandovala. Jejích 2500 obchodů lze najít ve stovce zemí. S expanzí ustat nehodlá ani letos. Otevře prý dalších 50 butiků.

Značku Pandora založili v roce 1982 manželé Per a Winnie Enevoldsenovi. Nejdříve dováželi šperky z Thajska do Dánska. Po čtyřech letech úspěšného podnikání najali designéra a rozjeli výrobu náramků ve vlastní thajské továrně.