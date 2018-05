Dražší dovoz bourbonu nebo arašídové pomazánky. Tak by se EU pomstila za americká cla

ŽENEVA Evropská unie předložila Světové obchodní organizaci (WTO) seznam amerických produktů, na které by mohla uvalit vysoká cla jako odvetu za cla na dovoz oceli a hliníku do Spojených států. Na seznamu se nachází například rýže, brusinky, burbon, kukuřice, arašídová pomazánka či ocelářské výrobky. Vyplývá to podle agentury Reuters z dnešní zprávy WTO. Některá odvetná opatření by podle EU mohla začít platit od 20. června.

Nová americká cla na dovoz oceli ve výši 25 procent a na dovoz hliníku ve výši deseti procent vstoupila v platnost 23. března. EU je od těchto cel prozatím osvobozena a doufá v získání trvalé výjimky. Americký prezident Donald Trump na přelomu dubna a května prodloužil dočasnou výjimku z placení cel pro EU a další země do 1. června.



Evropská unie se kvůli americkým clům na ocel a hliník již dříve obrátila na WTO. Nesouhlasí s tvrzením Washingtonu, že důvodem cel jsou obavy o národní bezpečnost, a požaduje od Spojených států kompenzaci. „Ačkoli Spojené státy označují tato opatření jako bezpečnostní, jsou to v podstatě ochranná opatření,“ uvedla EU.

Ochranná cla mohou být podle pravidel WTO uvalena na dovoz určitého produktu v případě, že jeho výrobcům v dané zemi hrozí vážná újma v důsledku náhlého nárůstu importu. Ve Spojených státech však podle kritiků amerických cel na ocel a hliník žádná taková hrozba neexistuje.