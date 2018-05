Vývoz českého piva do Číny strádá. Nepomáhá ani CEFC

PRAHA Vývoz do země draka vytrvale padá. Situaci dosud nezlepšila ani skupina Lobkowicz s čínským majitelem. Skoro na polovinu, na pouhých 20 tisíc hektolitrů klesl loni český pivní export do Číny, nejlidnatější země na světě. A propad pokračuje i letos – za první čtyři měsíce na necelých šest tisíc hektolitrů z předloňských 8,3 tisíce. Situaci nepomáhá ani skupina Pivovary Lobkowicz, přestože tento šestý největší producent v Česku je stoprocentně vlastněný čínskou společností CEFC.

Domácí výrobci nezveřejňují objemy, které vyvážejí do konkrétní země, a platí to i v případě exportu do Číny. Podle odhadu LN má zřejmě největší podíl na prodeji ve vzdálené asijské zemi Budějovický Budvar, částečně Heineken, ale Lobkowiczové zdaleka zaostávají za svým předsevzetím z roku 2015, kdy do tohoto uskupení sedmi regionálních pivovarů CEFC vstoupila.



„Netajíme se ambicí tímto krokem významně posílit export českého piva do Číny,“ citovaly tehdy agentury prezidenta CEFC Čchan Čchao-tua.

Realita je spíš opačná. Před příchodem CEFC export českého piva do Číny aspoň mírně rostl, od té doby padá. Lobkowicz je u nás jediná pivovarnická skupina s čínským majitelem, a přesto za tři roky svého působení se to na obchodech s touto asijskou zemí pozitivně neprojevilo.

Kam se nejvíce vyváží pivo z Česka?

Pro tento rok ve společnosti tvrdí, že nastane změna a objem piva exportovaného do Číny se výrazně navýší. „Jsme v pokročilé fázi procesu založení joint-venture společnosti (společný podnik – pozn. red.) se silným čínským partnerem, která bude zajišťovat naše obchodní aktivity na tamním trhu,“ uvádí nyní viceprezidentka společnosti CEFC Group (Europe) Company a šéfka dozorčí rady Pivovarů Lobkowicz Marcela Hrdá.



Lobkowiczové loni po sérii poklesů prodeje vykázali meziroční růst odbytu. Ne tak celý pivní trh, který loni klesl. Mnozí výrobci si vylepšují bilanci právě exportem. A ten se utěšeně zvyšuje do rekordních výšin. Největší vývozní trhy, i ty malé vzdálené jako třeba Jižní Korea, rostou nebo tam export jen mírně klesl. Čína je však výjimkou.

Země nebeského draka nebyla nikdy výrazně velkým odběratelem piva z Česka, 40 tisíc hektolitrů v roce 2015 bylo zřejmě rekordem. V porovnání například s víc než milionovým exportem na Slovensko a s loni celkem vyvezenými 4,6 miliony hektolitrů je to ale jen kapka v moři. Jenže v roce 2016 objem pivního exportu do Číny klesl ke 34 tisícům hektolitrů, a loni dokonce o 43 procent na necelých 20 tisíc. Což jsou čtyři desetiny procenta celkového českého exportu.

Dvouměsíční cesta

Tuzemské pivovary už dlouho tvrdí, že Čína je pro ně perspektivní trh, že v zemi s nejvyšším počtem obyvatel na světě všichni touží po českém pivu a zejména jeho prémiových značkách. A že prodeje v této zemi oživí nebo nastartují.

Třeba takový Plzeňský Prazdroj už úspěšně exportuje například do Jižní Koreje. A letošek považuje za zahájení plzeňsko-čínské spolupráce. Prý s velkým potenciálem. Loď s nákladem prvních litrů značky Pilsner Urquell už vyplula. Kolik piva veze, však pivovar tají.

„Export do Číny jsme zahájili začátkem dubna. Cesta do Číny trvá zhruba dva měsíce, z čehož na moři stráví pivo 36 dnů. Zásilka je tak stále ještě na cestě,“ uvedla mluvčí Prazdroje Jitka Němečková.

Podle názoru expertů z branže však nemá valný význam vozit pivo na takové dálky. „Dovážet pivo od nás do Číny příliš nedává smysl. Každý velký světový výrobce, jak může, tam spíš vaří pivo na základě licenční výroby. Pivovary musejí mít k přímému exportu hodně vážný důvod. Jako je v případě Budvaru ochranná známka a důraz na originalitu,“ uvedl už dříve nezávislý pivovarnický expert Jan Veselý.

„Pivo obsahuje přes 90 procent vody a tu převážet na velké vzdálenosti je nesmysl. Pak jsou tady ještě různé bariéry zahraničního obchodu, zejména pak cla a v neposlední řadě pivo jako poživatina dlouhotrvajícím transportem ztrácí na kvalitě,“ přidává se Tomáš Maier, který přednáší na České zemědělské univerzitě v Praze ekonomiku pivovarnictví.

Celkový objem českého exportu je každým rokem rekordní, loni převýšil 4,6 milionu hektolitrů. Největší množství vyváží Plzeňský Prazdroj a za ním Budvar.

V žebříčku zemí, do kterých putuje české pivo, vede Slovensko (přes 1,1 milionu hektolitrů), následují Německo (necelý milion), Polsko, Velká Británie a další evropské státy. Mimo EU se daří zejména v Rusku (240 tisíc hektolitrů) a Jižní Koreji (200 tisíc), která patří k zemím, kde loni nejvíc narostl import piva z Česka a kam se od nás dovezlo desetkrát víc než do Číny.