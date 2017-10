Windows pro mobily končí. Microsoft potvrdil konec jejich vývoje

REDMOND Mobilní operační systém Windows je oficiálně mrtvý. Systém, který si nevybojoval příliš zájmu vývojářů ani zákazníků, Microsoft oficiálně přestal vyvíjet. Na Twitteru to potvrdil viceprezident firmy Joe Belfiore.

„Podpora platformy bude pokračovat: Opravy chyb, bezpečnostní záplaty a podobně. Nové funkce a hardware ale nejsou na pořadu dne,“ napsal na sociální síti. Současní majitelé telefonů se tak sice dočkají bezpečnostních aktualizací, ale rozvoj systému je u konce.



Manažer na Twitteru zároveň přiznal, že sám přestal telefon s Windows používat a podle dostupných informací přešel na iPhone. Podobně se zachoval před několika týdny i samotný zakladatel Microsoftu Bill Gates, který přesedlal na telefon s Androidem.

Oficiální konec systému už minulý týden naznačil americký výrobce HP, který oznámil, že ukončí výrobu svého manažerského telefonu Elite x3 se systémem Windows.



Firma to vysvětlila tím, že Microsoft změnil svou strategie. „Rozhodli jsme se, že bez podpory Microsoftu to nedává smysl,“ popsal Nick Lazaridis, šéf HP pro Evropu, Střední východ a Afriku, pro server TheRegister.co.uk.

Belfiore v dalším tweetu přiznal, že systém pohřbil hlavně nezájem vývojářů. Ty se Microsoft snažil motivovat penězi i vlastním vývojem aplikací. Firmy ale do systému přesto odmítaly investovat, jelikož by se jim to kvůli malému počtu uživatelů mobilních Windows nevyplatilo.

V prvním čtvrtletí tržní podíl telefonů s Windows na světových trzích dosáhl už jen 0,1 procenta. Dominantní Android od Googlu měl 86,1 procenta trhu a iOS od Applu 13,7 procenta, ukázala data agentury Gartner.

Do telefonů se Microsoft pustil pod vedením Steva Balmera, firma však zaspala nástup konkurenčních systémů Android a iOS. Náskok se pokusila dohnat v roce 2014, kdy za 7,2 miliardy dolarů převzala výrobu telefonů od finské Nokie. Tah ale firmě vůbec nevyšel, celou investici postupně odepsala a výroby telefonů se Microsoft zbavil.

Pod současným ředitelem Satyou Nadellou nyní Microsoft spíše otvírá své aplikace pro ostatní platformy. Například minulý týden firma uvolnila verze svého prohlížeče Edge pro iOS a Android a již dříve se na konkurenční platformy dostal i kancelářský balík Office.