Z účtu na účet za pár sekund. Velké banky spouští v USA rychlé platby

NEW YORK Skupina největších světových bank spustila ve Spojených státech platby v reálném čase. Spotřebitelé a podnikatelé tak budou moci okamžitě odeslat a obdržet peníze poslané mezi bankovními účty, píše list Financial Times. Systém, který umožňuje dokončení domácí platby v USA ne ve dnech, ale v sekundách, vytvořila firma The Clearing House vlastněná bankami spolu s Vocalink, poskytovatelem platební infrastruktury, kterého vlastní Mastercard.

Systém představuje změnu pro americký platební sektor, kterému dominuje používání šeků a kreditních karet. Je také prvním novým platebním systémem v USA za více než 40 let.

Vocalink spustil podobné systémy plateb v reálném čase v Británii, Singapuru a Thajsku. V Británii byl v roce 2008 spuštěn Faster Payments, který umožňuje zkrátit dobu převodu platby mezi účty klientů různých bank ze tří pracovních dnů na několik hodin.

Nová služba v USA bude v provozu nepřetržitě. Umožní posílat peníze mezi bankovními účty s okamžitým potvrzením přijetí.

Generální ředitel Vocalink Paul Stoddard uvedl, že Spojené státy se díky novému systému stanou průkopníky v platebním sektoru. Na rozdíl od platebních systémů v reálném čase v jiných zemích světa systém v USA poskytuje spolu se zasláním platby více informací, jako potvrzovací zprávu.

Nová služba bude rovněž prospěšná pro podnikatele. Ti budou moci přijímat okamžité platby a faktury, což pomůže sladit účetnictví, uvedl FT.