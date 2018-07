Za nitky v H-Systemu tahá podnikatel z kyperské firmy

Když v roce 1998 zkrachoval projekt výstavby rodinných domků společnosti H-System, dlužil zakladatel Petr Smetka tisícovce jednotlivých napálených klientů v průměru po jednom milionu korun. Dlužil ale mimo jiné také především Komerční bance za nesplacený úvěr.

Z dlužné částky se stala miliardová suma, která z nynějšího držitele této pohledávky dělá věřitele s jednoznačně největším vlivem na chod toho, co na troskách H-Systemu zbylo. Dotyčným top věřitelem je společnost Gomanold, ovládaná brněnským podnikatelem Markem Galvasem.



Společnost Gomanold tak má podstatný vliv na všechna důležitá rozhodnutí nynějších správců H-Systemu, například o případných změnách ve věřitelském výboru nebo komu a za kolik se zpeněžuje zbylý majetek z konkurzní podstaty.

Jelikož má Galvasova společnost největší (respektive nadpoloviční) podíl z celkové sumy skoro dvou miliard korun všech pohledávek, může také získat největší částky z prodávaného majetku.

Komerční banka poskytla v polovině devadesátých let Smetkovi za poněkud nestandardních okolností úvěr zhruba 600 milionů korun. Dlužná suma však po započtení sankčních úroků nakonec vyšplhala k částce 1,3 miliardy korun, přešla pod Konsolidační banku a ve výsledku doputovala za nezjištěnou cenu a přes společnosti Global Financial Restructuring Czech do majetku Gomanoldu.