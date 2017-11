Začal prodej vánočních stromků. Zdražení oproti loňsku se nečeká

PRAHA Před obchodními řetězci se začaly prodávat vánoční stromky. Podle vyjádření obchodníků by měly většinou stát stejně jako loni, tedy od 300 do 900 korun. Některé prémiové kusy budou ale i za 1400 korun, zákazníci si také mohou lokálně připlatit více za stromky vyšší než dva metry. Vyplynulo to z vyjádření zástupců obchodních řetězců. Místně budou nejlevnější kusy i za 200 korun.

Obchodníci uvedli, že většinou začnou prodávat stromky od čtvrtka, před řetězci Kaufland až od středy 6. prosince. Prodávat by se měly téměř všude do Štědrého dne, výjimkou je například pražský hypermarket Globus na Černém Mostě, kde prodeje skončí 23. prosince. Před dvacítkou Albertů se začaly prodávat už nyní, u ostatních až před druhým adventním víkendem.

„U standardní kvality v nejprodávanějších kategoriích 150 - 200 cm se dají předpokládat následující ceny: jedle kavkazská 600 - 900 korun, smrk pichlavý neboli stříbrňák 350 - 600 korun, smrk ztepilý 350 - 400 korun a borovice černá 400 - 500 korun. Nabízet se budou také stromy o výšce přes dva metry,“ sdělil mluvčí řetězce Tesco Václav Koukolíček, podle kterého jsou nejoblíbenější jedle kavkazské.



Ty si podle něj vybere zhruba 65 procent všech zákazníků. Druhá nejoblíbenější varianta je smrk pichlavý, následují domácí druhy smrků a borovice. U Teska je většina stromků z Česka. „Jen necelá třetina je z dovozu, především z Dánska,“ dodal řetězec.

Podle mluvčí řetězce Globus Pavly Hobíkové by měly normální jedle stát od 600 do 900 korun, smrky pichlavé od 350 do 600 korun, smrky ztepilé od 350 do 500 korun, borovice od 300 do 400 korun a borovice černé od 400 do 600 korun. „Ceny většiny stromků až na výjimky zůstaly na loňské úrovni. Jako každý rok je velký zájem o jedle a smrky. Jsou oblíbené také proto, že déle vydrží a tolik neopadávají,“ sdělila Hobíková.

Obchodníci také vyzdvihují stromky v kontejnerech, například smrčky mezi 80 a 100 cm nebo kavkazské jedle do 125 cm. „Zákazníci si po konci zimního období ho mohou zasadit do zahrádky,“ vysvětlila za Ahold Barbora Vanko.

Prodávají se také umělé stromky ve výškách od 120 do 220 centimetrů. „Zastoupeny máme všechny druhy, od smrku přes jedle až po borovice v různých odstínech zelené. Oblíbené jsou také stromky se světlými až bílými konci. V nabídce máme i jeden druh celého bílého smrčku. Stromky jsou různé hustoty, podle počtu větví a výšky se odvíjí i jejich cena,“ řekla mluvčí Globusu. Za ty si ale nakupující připlatí, stojí od 900 do 4790 korun.