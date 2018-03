Začalo hledání spasitele České pošty. Kdo může mít zájem?

Praha Nejde jen o jeden z mnoha personálních tendrů. Česká pošta se ocitla na rozcestí, kde hledá smysl své efektivní existence. Nový generální ředitel dostane za úkol nalézt kýžené řešení. Soutěž na obsazení jedné z nejvyšších manažerských pozic v zemi ještě ani nebyla oficiálně vypsána, ale bitva už začala – mezi zdmi sídla podniku v pražské Jindřišské ulici i mezi jeho bývalými funkcionáři. LN se podařilo zjistit, kdo pravděpodobně rychle zareaguje na výzvu ministra vnitra v demisi Lubomíra Metnara (ANO), který tento týden výběrové řízení otevře.

Soupisku otevírá Barbora Snopková Haberová, v minulosti blízká spolupracovnice bývalého politika ČSSD Davida Ratha. Poté, co jej vyšetřovatelé zadrželi, se přesunula právě do České pošty. V současné době zastává vysokou pozici šéfky korporátní správy. Veřejným tajemstvím je, že má blízko k bývalému ministru Chovancovi. LN napsala, že o přihlášení do tendru neuvažuje, podle zasvěcených zdrojů se však nyní vehementně snaží sehnat politickou podporu.

Horkým kandidátem na funkci je současný ředitel sekce mezinárodních a vnitrostátních vztahů podniku Ondřej Veselský. A to i proto, že v minulosti už získal bezpečnostní prověrku dokonce i pro stupeň „tajné“.

Ondřej Veselský je zmiňován jako favorit soutěže o nového šéfa České pošty. V současné době je ředitelem jedné ze sekcí podniku.

Ondřej Veselský, o kterém se hovoří jako o favoritovi soutěže, odstartoval kariéru jako právník na ministerstvu zdravotnictví a v roce 2007 přešel na vnitro. Tam působil téměř pět let do doby, než ho bývalý ministr Jan Kubice bez udání důvodů odvolal. Na místo náměstka pro veřejnou správu a legislativu se ale po několika měsících vrátil zpět, když ho povolal nový šéf resortu Martin Pecina. Ten si vedle něj jako ministerského náměstka pro bezpečnost dosadil současného ministra vnitra.

Stranicky je Veselský v současné době bez příslušnosti, dříve ale působil jako místopředseda pražské Strany práv občanů – Zemanovci. Ani Veselský, stejně jako Snopková Haberová však v předvečer tendru nechtěl o své možné kariéře mluvit nahlas. Jeho výhodou je ovšem bezpečnostní prověrka. Ta patří k důležitým kritériím soutěže.



Důležitý bude i politický dres podporovatelů

Ministr vnitra Lubomír Metnar již začátkem března řekl, že do tendru se mají přihlásit odborníci s jasnou vizí o vedení podniku s třiceti tisíci zaměstnanci. Právě chybějící vize totiž byla oficiálním důvodem odvolání bývalého šéfa pošty.

Martin Elkán měl ale blízko k bývalé garnituře, která ministerstvo vnitra ovládala. Do čela státního podniku ho dosadil bývalý šéf resortu Milan Chovanec (ČSSD). A soudě podle kobercového náletu vlády v demisi na funkcionáře dosazené bývalým kabinetem, bude důležitý i politický dres sympatizantů kandidáta, kteří ho budou do čela podniku tlačit.

Dalším klíčem úspěchu bude i splnění jedné podmínky, jejíž prolomení bylo až do Chovancových dob tabu. Jde o pozitivní osvědčení od Národního bezpečnostní úřadu na bezpečnostní prověrku „důvěrné“. U té jsou detailně prověřovány příjmy. Výjimkou z pravidla byl Elkán, od kterého podle zdrojů LN Chovanec prověrku nechtěl. Lze ale čekat, že Metnar bude na podmínce trvat, ale i to, že její stupeň může povýšit na „tajné“.

Vrátí se bývalí pracovníci?

Na soupisce expracovníků, kteří mají podle informací LN o post šéfa České pošty zájem, je bývalý vrchní ředitel financí podniku Martin Horák. Zkušenosti s jiným podnikem ve veřejných rukou Horák nasbíral už u Dopravního podniku hlavního města Prahy, kde působil ve funkci ekonomického náměstka.

Byl však kritizován za střet zájmů, protože zároveň figuroval ve firmě, která pro dopravní podnik vymáhala pohledávky od černých pasažérů. Nitky vymahačského byznysu vedly až k pražskému lobbistovi Ivo Rittigovi. Horákova společnost také spolupracovala s firmou, ve které působil současný šéf hradní kanceláře Vratislav Mynář. Hradní kancléř již dříve potvrdil, že se s Horákem zná řadu let.

V kuloárech se hojně diskutuje také o Michalu Vodrážkovi, který na České poště dva roky působil jako náměstek pro obchod a provoz. Tehdy zodpovídal za dvacet sedm tisíc zaměstnanců. Na postu ale skončil ze dne na den. Místo ho údajně stál vypjatý spor s tehdejším ředitelem Petrem Sedláčkem. Řízením divize byl po něm pověřen právě Elkán. Vodrážka se poté, co v čele instituce skončila bývalá ředitelka Marcela Hrdá, objevoval vysoko na seznamu jejích možných nástupců. Stejně jako po jeho vyhazovu mu ale místo opět sebral Elkán. Vodrážka ani Horák na dotazy LN ohledně jejich případné kandidatury nereagovali.

Nízké platy, rušené pobočky, pexeso a omalovánky

Žlutomodrý znak České pošty obrazně řečeno vlaje na půl žerdi už několik let. Jeden z největších státních podniků se dlouhodobě topí v problémech. Kritická je hlavně situace mezi zaměstnanci, kteří si stěžují na mizerné platové podmínky a na to, že místo poštovních obálek musí roznášet tuny reklamních materiálů. Kvůli přetěžování a vyšším platům také už několikrát demonstrovali.

Chaotická je i situace v odborových organizacích státního podniku. Těch je několik a jejich strategie není jednotná. Kvůli šetření pošta navíc ruší menší pobočky v malých městech, což je trnem v oku starostů obcí. Pošta totiž plní důležitou společenskou roli. Problém má řešit projekt Pošta Partners, kdy místo k přepážkám chodí klienti s dopisy třeba do místní prodejny potravin.

Na kamenných pobočkách čelí zase kritice klientský servis, a to například za absenci platebních terminálů. Místo takového, v dnešní době standardního vybavení úřednice za skleněnou přepážkou nabízí prodej pexesa či omalovánek. Úkolem nového šéfa podniku tak bude hlavně převést Českou poštu z dob minulých do 21. století.