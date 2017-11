Záhada zmizelé nafty potvrzena: někdo obral český stát o palivo za 80 milionů

KRAILLING Zatím to byla jen čísla na papíře, nyní je však zřejmé, že český stát někdo připravil o nouzové zásoby paliva v hodnotě zhruba 80 milionů korun. Vyšlo to najevo při plnění posledního vlaku, který ve čtvrtek odpoledne odveze strategickou naftu ze skladu v německém Kraillingu. Případ už několik let řeší česká policie.

Jde o jednu z kapitol velkého průšvihu, kterým bylo uložení části nouzových zásob Česka za hranicemi země. Dnes už zkrachovalá firma Viktoriagruppe pro stát skladovala v Bavorsku naftu za zhruba miliardu korun.



Po její cestě do insolvence a dlouhých dohadech s konkursním správcem se palivo loni na podzim začalo ve vlakových soupravách přesouvat do Česka. Čtvrteční čerpání ale ukázalo, že do země nedorazí vše, co stát v minulosti zaplatil.

„Můžu potvrdit, že 6,3 milionů litrů nafty se podle očekávání skutečně neobjevilo. Toto množství nám tedy chybí,“ potvrdil pro Lidovky.cz Pavel Švagr, šéf Správy státních hmotných rezerv (SSHR), která má na starosti strategické zásoby Česka – včetně paliv.



Odkázal tak na několik let stará měření německých celníků, kteří monitorovali stav paliva poté, co jej po úpadku Viktoriagruppe zapečetili. Naměřené množství si pak čeští správci porovnali se zaplacenými fakturami a vyšlo jim, že chybí výše zmíněné množství. To si nyní ověřili v praxi.



POSLEDNÍ VLAK Z Kraillingu ve čtvrtek odpoledne odjede poslední vlak s českou naftou.

Celkem jich tam ČD Cargo vypravilo 60. Náklady se vyšplhaly na bezmála 50 milionů korun. Oproti původním odhadům jde o úsporu asi 10 milionů.

Ve skladu zbývá dočerpat asi 420 kubíků (v hodnotě zhruba 5 milionů), které nelze odvézt vlakem.

Stát pro zbytky zřejmě pošle autocisterny.



Nabízí se otázka, jak k takové situaci mohlo dojít. Naftu mohl někdo z německého skladu tajně odvézt. Ve hře je i možnost, že tam toto množství ani nikdy nedorazilo a existovalo jen na papíře.

Čeští správci rezerv podali kvůli těmto podezřením trestní oznámení už v roce 2014. Případ převzala protikorupční policie, za níž si právo na informování převzalo Vrchní státní zastupitelství v Praze. Nic konkrétního však od jeho zástupců ještě nezaznělo. „Žádné další informace k případu neposkytuji,“ odvětil na dotaz státní zástupce Tomáš Minx.

SSHR s policisty spolupracuje, už jim poskytla velké množství dokumentů vztahujícím se k uskladnění české nafty v Německu. Dá se očekávat, že oficiální potvrzení množství zmizelé nafty může být pro kriminalisty impulsem pro další konání.

Zmizelá nafta však není jediná starost, která český stát v souvislosti s kauzou Viktoriagruppe ještě čeká. Odjezdem posledního vlaku nic nekončí.



Insolvenční správce této zkrachovalé společnosti Mirko Möllen si vymínil, že do roka a půl od uzavření dohody o odvozu může podat žalobu a soudně vymáhat po Česku peníze za naftu. Tvrdí totiž, že není jisté, zda zhruba 80 milionů litrů paliva, které postupně odjelo z Německa, skutečně patří našemu státu.



Podle něj se mohlo v areálu smísit s motorovou naftou, patřící firmě Viktoriagruppe, byť neexistují doklady o tom, že by tam kdy nějaká byla uskladněna.

„Insolvenční správce má na podání žaloby 18 měsíců od převzetí skladu novým majitelem. Takže ji může případně podat do konce února 2018. Stále trváme na tom, že veškerá nafta, která byla v Německu uskladněna, patří České republice,“ popsal Jakub Linka, mluvčí SSHR.